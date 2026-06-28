Παιδιά και Θάλασσα: Τα 7 λάθη που κάνουμε στην παραλία (και πώς να τα αποφύγεις)

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Καλοκαίρι χωρίς θάλασσα δεν γίνεται. Όμως αν με ρωτήσεις ποιο είναι το πιο συχνό λάθος των γονιών στην παραλία, η απάντηση είναι απλή: θεωρούμε ότι επειδή είμαστε σε διακοπές, οι κανόνες της υγείας παίρνουν κι αυτοί άδεια.

Κι όμως, τα περισσότερα περιστατικά που βλέπουμε το καλοκαίρι δεν έχουν σχέση με κάποιο σπάνιο πρόβλημα. Συνήθως οφείλονται σε μικρές παραλείψεις που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν.

Λάθος Νο1: «Έβαλα αντηλιακό το πρωί, είμαστε εντάξει»

Όχι ακριβώς.

Το αντηλιακό χρειάζεται ανανέωση κάθε δύο ώρες και οπωσδήποτε μετά το μπάνιο, ακόμα κι αν είναι αδιάβροχο. Και κάτι ακόμη: τα βρέφη κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να εκτίθενται άμεσα στον ήλιο. Σκιά, καπέλο και ελαφριά ρούχα είναι η καλύτερη προστασία.

Λάθος Νο2: Παραλία στις 2 το μεσημέρι

Οι ώρες 11:00-16:00 είναι οι πιο επικίνδυνες για την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.Αν μπορείς, προτίμησε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.Το σύννεφο δεν σε προστατεύει όσο νομίζεις. Έως και το 80% της UV ακτινοβολίας μπορεί να περάσει μέσα από τα σύννεφα.

Λάθος Νο3: «Δεν διψάει, άρα δεν χρειάζεται νερό»

Τα παιδιά αφυδατώνονται πολύ πιο εύκολα από τους ενήλικες. Όταν παίζουν με τις ώρες στην άμμο ή στο νερό, συχνά ξεχνούν να πιουν. Μικρές γουλιές νερού συχνά μέσα στην ημέρα είναι καλύτερες από ένα μεγάλο μπουκάλι όταν πλέον έχουν διψάσει.

Λάθος Νο4: Βαρύ γεύμα πριν το μπάνιο

Ο μύθος ότι πρέπει να περιμένουμε τρεις ώρες μετά το φαγητό δεν ισχύει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να φάει σουβλάκι, παγωτό και τηγανητές πατάτες και να πέσει αμέσως στη θάλασσα. Τα ελαφριά γεύματα είναι η καλύτερη επιλογή: φρούτα, τοστ, γιαούρτι, σπιτικά σνακ.

Λάθος Νο5: Ξεχνάμε το καπέλο



Αν έπρεπε να διαλέξω μόνο ένα αντικείμενο για την παραλία, θα ήταν το καπέλο. Προστατεύει πρόσωπο, αυτιά, αυχένα και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης.

Λάθος Νο6: Τα παιδιά παίζουν ασταμάτητα

Τα παιδιά δεν έχουν καλό «μετρητή κόπωσης».Θα συνεχίσουν να παίζουν ακόμα κι όταν έχουν κουραστεί. Μικρά διαλείμματα στη σκιά κάθε τόσο μειώνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και αφυδάτωσης.

Λάθος Νο7: Υποτιμούμε το έγκαυμα

Ένα ηλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία δεν είναι απλώς μια προσωρινή κοκκινίλα. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα επαναλαμβανόμενα εγκαύματα στην παιδική ηλικία αυξάνουν τον μελλοντικό κίνδυνο μελανώματος.

Γι’ αυτό η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την αντιμετώπιση.

Το πιο σημαντικό;

Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τη θάλασσα. Η θάλασσα προσφέρει κίνηση, παιχνίδι, κοινωνικοποίηση, βιταμίνη D και αμέτρητες αναμνήσεις. Απλώς θυμήσου ότι ο ήλιος δεν κάνει διακοπές. Και ο παιδίατρος προτιμά να σε βλέπει στην παραλία παρά στο ιατρείο με εγκαύματα, αφυδάτωση και ηλίαση.