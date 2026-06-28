Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Το ξέφρενο γλέντι και ο ρομαντικός χορός του ζευγαριού

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Οικονομάκου Τσερέλα γάμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ένα ονειρικό σκηνικό στην Πάρο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης.
  • Λίγη ώρα μετά την ανταλλαγή των όρκων αγάπης, το νεόνυμφο ζευγάρι και οι καλεσμένοι του ξεκίνησαν ένα ξέφρενο γλέντι, διασκεδάζοντας μέχρι τελικής πτώσης.
  • Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, χόρεψαν έναν τρυφερό χορό, κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια τον άλλον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ένα ονειρικό σκηνικό στην Πάρο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης. Περιτριγυρισμένοι από συγγενείς και φίλους βίωσαν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους.

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Οι συγκινητικοί όρκοι αγάπης που αντάλλαξαν στην Πάρο

Η ηθοποιός, που ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη, έφτασε στην γαμήλια τελετή συνοδευόμενη από τον αδελφό της, φορώντας ένα εκπληκτικό νυφικό της Σίλιας Κριθαριώτη, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε με το μπεζ κοστούμι του, γονατιστός.

Λίγη ώρα μετά την ανταλλαγή των όρκων αγάπης, το νεόνυμφο ζευγάρι και οι καλεσμένοι του ξεκίνησαν ένα ξέφρενο γλέντι, διασκεδάζοντας μέχρι τελικής πτώσης.

Μέσα από τα Instagram stories που μοιράστηκαν καλεσμένοι στα social media, αποτυπώνεται η απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση, με συγγενείς και στενούς φίλους να γιορτάζουν με την ψυχή τους την απόλυτη ευτυχία του ζευγαριού.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, χόρεψαν έναν τρυφερό χορό, κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια τον άλλον.

 

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