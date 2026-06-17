Πρίγκιπας Χάρι: Θα επισκεφθεί τη Βρετανία με τα παιδιά του τον επόμενο μήνα – Τι αναφέρει η Telegraph

Ο πρίγκιπας Χάρι, νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, θα επισκεφθεί τη Βρετανία τον επόμενο μήνα μαζί με τα δύο παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, σε μια σπάνια επίσκεψη. Η οικογένεια θα μεταβεί στη χώρα για την προώθηση των Αγώνων Invictus, καθώς ο Χάρι δεν έχει φέρει τα παιδιά του πίσω στη Βρετανία από τότε που μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2020.

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Διεθνή Νέα

πρίγκιπας Χάρι
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας Χάρι θα επισκεφθεί τη Βρετανία τον επόμενο μήνα μαζί με τα δύο παιδιά του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Daily Telegraph.
  • Πρόκειται για μια σπάνια επίσκεψη, καθώς ο Χάρι, που μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2020, δεν έχει πάει τα παιδιά του πίσω στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια.
  • Η οικογένεια θα μεταβεί στη χώρα για μια εκδήλωση προώθησης των Αγώνων Invictus.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, ο πρίγκιπας Χάρι, θα πάει τα δύο παιδιά του για μια σπάνια επίσκεψη στη Βρετανία τον επόμενο μήνα, σήμερα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Telegraph.

Ο Χάρι, που μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με την Αμερικανή σύζυγό του Μέγκαν το 2020, δεν έχει πάει τα παιδιά του -τον Άρτσι (7 ετών) και τη Λίλιμπετ (5 ετών)- πίσω στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η οικογένεια θα μεταβεί στη χώρα τον επόμενο μήνα για μια εκδήλωση προώθησης των Αγώνων Invictus, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον εκπρόσωπό του.

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