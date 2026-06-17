Πρίγκιπας Χάρι: Θα επισκεφθεί τη Βρετανία με τα παιδιά του τον επόμενο μήνα – Τι αναφέρει η Telegraph

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Ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, ο πρίγκιπας Χάρι, θα πάει τα δύο παιδιά του για μια σπάνια επίσκεψη στη Βρετανία τον επόμενο μήνα, σήμερα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Telegraph.

Ο Χάρι, που μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με την Αμερικανή σύζυγό του Μέγκαν το 2020, δεν έχει πάει τα παιδιά του -τον Άρτσι (7 ετών) και τη Λίλιμπετ (5 ετών)- πίσω στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η οικογένεια θα μεταβεί στη χώρα τον επόμενο μήνα για μια εκδήλωση προώθησης των Αγώνων Invictus, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον εκπρόσωπό του.