Θανάσης Τσαλταμπάσης: Θα γίνει ξανά πατέρας – «Περιμένουμε και δεύτερο, είναι προχωρημένη η εγκυμοσύνη»

Τον Δεκέμβριο του 2023 έγινε γνωστό πως ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς, ενώ τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στη ζωή η κόρη τους. Ο επιτυχημένος ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας (15/12), και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του αποκάλυψε πως σε λίγο καιρό θα γεννηθεί και το δεύτερο παιδί τους.

Μιλώντας για την σχεδόν δύο ετών κόρη του, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης εξομολογήθηκε πως: «Η μικρή είναι 22 μηνών, είναι μια γλύκα. Επικοινωνούμε πια πολύ, λέει πολλές λέξεις, μερικές δεν καταλαβαίνει τι είναι αλλά τις λέει, κάθε μήνα βλέπεις άλλο παιδί. Γενικά ήθελα παιδί τα τελευταία χρόνια, μου άρεσε να σκέφτομαι ότι θα ήθελα να κάνω οικογένεια. Δεν με ένοιαζε το φύλο καθόλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι να έχεις αγόρι, αλλά μου άρεσε πολύ που έχω κορίτσι».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε αν ο Θεός του φέρει ένα δεύτερο παιδί, τι θα ήθελε να είναι, ο αγαπημένος καλλιτέχνης απάντησε ότι: «Αν υποθετικά μου φέρει ο Θεός… Μου το ετοιμάζει, οπότε… Περιμένουμε και δεύτερο! Είναι προχωρημένη η εγκυμοσύνη. Σε δύο μήνες, δυόμιση. Δεν το έχω πει πουθενά. Το φύλο δεν θα το πω».