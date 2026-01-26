Γιώργος Γιαννόπουλος: «Χάνοντας τον Σαββόπουλο έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Χάνοντας τον Σαββόπουλο έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς Νωρίς» ήταν το πρωί της Δευτέρας (26/1) ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη θεατρική παράσταση που συμμετέχει καθώς και την επιστροφή της σειράς “Το Σόι Σου”, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στον πρόσφατο χαμό του Διονύση Σαββόπουλου.

«Εγώ χάνοντας τον Σαββόπουλο, έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου. Είναι πραγματικά μεγάλη ιστορία αυτή, σε μια άλλη εκπομπή μπορώ να σας τα πω. Εκεί που φωνάζει το παιδί-φρικιό λοιπόν στον δρόμο: “Μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι”. Δεν είναι έτσι μόνο. Ο μπάτσος είναι και αστυνομικός, είναι και φρουρός, είναι και σεναριογράφος, είναι και σύζυγος, είναι και γκόμενος, είναι πολλά πράγματα» ανέφερε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Μην ομαδοποιούμε τα πράγματα, ότι ο αστυνομικός είναι μπάτσος είναι αυτό, ο παρουσιαστής είναι αυτό… η κατηγοριοποίηση είναι λάθος… ότι ο τάδε δημοσιογράφος είναι αυτό ή ότι οι δημοσιογράφοι γενικά είναι κίτρινοι… όλα αυτά» πρόσθεσε.

«Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι, καλές και κακές πόρνες, καλοί και κακοί ηθοποιοί και πάει λέγοντας. […] Εδώ κολλάει το “οι ταμπέλες είναι για τους δρόμους και οι ετικέτες για τα τετράδια”. Θέλω να πω ότι μην ομαδοποιούμε τα πράγματα» υπογράμμισε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

Μισθοί: Πώς θα κυμανθούν οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα, μετά την μείωση της φορολογίας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

ChatGPT: Έδωσε ανησυχητική απάντηση για το πώς θα είναι ο κόσμος το 2076
περισσότερα
18:34 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

«Γκάφα-ολκής» από τον Ρέιφ Φάινς – Αποκάλυψε ποιος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός, Ρέιφ Φάινς, ο οποίος ενσάρκωσε τον Λόρδο Βόλντεμορτ στις ταινίες...
15:18 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μάνια Παπαδημητρίου: Η συγκινητική αναφορά στον Ανδρέα Μαυραγάνη – «Είναι μια παράσταση που είναι αφιερωμένη στον άνδρα μου…»

Τον Νοέμβριο του 2024 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαυραγάνης, ύστερα από μία γενναία μάχη που έ...
15:06 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Λάζαρος Γεωργακόπουλος για την βάπτιση της κόρης του: «Έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα το κάνει και πού»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά παραχώρησε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Μεταξύ άλλων...
13:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Είμαι μόνη μου, δεν το έχω προβάλλει και τόσο»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έγινε ευρέως γνωστή το 2017, μέσα από το ριάλιτι μόδας «My Style Rock...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι