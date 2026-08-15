Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

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Ένας 57χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο άνδρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους δυο κιλών και 249,9 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 43 κιλών και 651 γραμμαρίων, μια συσκευασία με ηρωίνη βάρους 4,9 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.