Άρση του απαγορευτικού απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Φεύγουν τα πλοία από τα λιμάνια

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Σε άρση του απαγορευτικού απόπλου που είχε επιβληθεί το πρωί του Σαββάτου (15/8) λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στα πελάγη και έφταναν ακόμη και τα 9 μποφόρ, προχώρησε το Λιμενικό μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως αναφέρουν από το Λιμενικό, οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες.

Από Ραφήνα ανακοινώθηκε ότι το Fast Ferries αναχωρεί 13:15 και το EKATERINI P. στις 13:00.

Η ανακοίνωση της SEAJETS

Η εταιρεία SEAJETS εξέδωσε ανακοίνωση για έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τις επόμενες ώρες θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια:

Αναχωρήσεις από Πειραιά:

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο

EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη

CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο

Αναχωρήσεις από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το Seajets . com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πρόγνωση για την ένταση των ανέμων την Κυριακή

Αύριο Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 πιθανόν πρόσκαιρα και στα 8 μποφόρ.