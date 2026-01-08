Τζένη Μπότση – Αλέξανδρος Μιχαλάς: Τίτλοι τέλους για το ζευγάρι ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας

  Τίτλους τέλους στη μακροχρόνια σχέση τους έβαλαν η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς, έπειτα από 12 χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους τους τελευταίους μήνες.
  • Παρότι επέλεξαν διαφορετικές διαδρομές, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, με απόλυτη προτεραιότητα την 6χρονη κόρη τους, Αλίκη. Ο χωρισμός τους έγινε σε φιλικό και ήρεμο κλίμα, χωρίς εντάσεις.
  • Η τελευταία φορά που είχαν εμφανιστεί δημόσια μαζί ήταν τον Ιανουάριο του 2024, ενώ λίγους μήνες αργότερα η ηθοποιός δημοσίευσε οικογενειακό στιγμιότυπο από τα γενέθλια του πρώην συντρόφου και της κόρης τους.
Τζένη Μπότση – Αλέξανδρος Μιχαλάς: Τίτλοι τέλους για το ζευγάρι ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας

Τίτλους τέλους στη μακροχρόνια σχέση τους έβαλαν η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς, με το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους τους τελευταίους μήνες. Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας έζησαν μαζί δώδεκα χρόνια κοινής πορείας, ωστόσο φαίνεται πως οι ισορροπίες άλλαξαν και πήραν την απόφαση να δώσουν τέλος στη σχέση τους.

Όπως αποκάλυψε το TLIFE και η δημοσιογράφος Κάλλια Καρτσάκη, παρότι επέλεξαν να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές στην προσωπική τους ζωή, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, με απόλυτη προτεραιότητα την 6χρονη κόρη τους, Αλίκη. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο χωρισμός τους έγινε σε φιλικό και ήρεμο κλίμα, χωρίς εντάσεις και διαμάχες.

Η τελευταία φορά που είχαν εμφανιστεί δημόσια μαζί ήταν τον Ιανουάριο του 2024, στην έναρξη γνωστού νυχτερινού κέντρου. Λίγους μήνες αργότερα, η Τζένη Μπότση είχε δημοσιεύσει ένα οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media, από τα κοινά γενέθλια του Αλέξανδρου Μιχαλά και της κόρης τους.

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, τον περασμένο Οκτώβριο στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, η Τζένη Μπότση είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον σύντροφό της και την πορεία τους μέσα στα χρόνια. «Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή. Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα. Είναι επιλογές. Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ηθοποιός, η οποία εκείνη την περίοδο συμμετείχε σε διαφημιστική καμπάνια αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών.

03:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

02:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

02:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

22:42 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

