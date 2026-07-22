Καύσωνας: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών καταιγίδων

Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης, στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, οι οποίες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, είναι ήδη σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE»:

η Περιφέρεια Αττικής,

οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Περιφέρεια Θεσσαλίας,

οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.