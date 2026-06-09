Σάσα Μπάστα για την κόρη της: «Από το να εκτεθεί μόνη της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας της δείξω εγώ τουλάχιστον έναν πιο σωστό δρόμο»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, παραχώρησε η Σάσα Μπάστα. Μιλώντας στην κάμερα του «Super Κατερίνα», η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στο πώς τα διαχειρίζεται σε σχέση με την κόρη της.

Αναφερόμενη στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παρουσίασε με την κόρη της, τις αλλαγές που έκαναν στο παιδικό δωμάτιο, η Σάσα Μπάστα είπε πως: «Η Ειρήνη ήθελε πάρα πολύ ένα καναπέ-κρεβάτι, γιατί πλέον μεγαλώνει, είναι επτά ετών. Μου είπε “μαμά θέλω να το παρουσιάσω εγώ”. Έτσι έγινε το βίντεο».

«Μετά μας σταματούσαν στις κούνιες, στον δρόμο, μαμάδες που δεν ήξερα, παιδιά που δεν γνωρίζαμε, και της έλεγαν “Ειρήνη πολύ ωραίος ο καναπές-κρεβάτι σου”, “είναι τέλειο”, και αυτά. Άρχισα να έχω ενοχές και να αγχώνομαι, για το πώς αυτό θα λειτουργούσε στο παιδί.

Της λέω “Ειρήνη, πώς ένιωσες που ήξεραν το όνομά σου;”. Μου απάντησε “μαμά, είμαι tiktoker”, “έκανα πάταγο”. Λέω τελικά, γιατί όχι; Από το να εκτεθεί μόνη της, ας της δείξω εγώ τουλάχιστον έναν πιο σωστό δρόμο», εξήγησε αμέσως μετά.