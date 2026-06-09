Σάσα Μπάστα για την κόρη της: «Από το να εκτεθεί μόνη της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας της δείξω εγώ τουλάχιστον έναν πιο σωστό δρόμο»

Η Σάσα Μπάστα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την επτάχρονη κόρη της, Ειρήνη. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε με την κόρη της, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η μικρή να αναγνωρίζεται στον δρόμο, προκαλώντας αρχικά ενοχές στην τραγουδίστρια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Σάσα Μπάστα
Φωτογραφία: Instagram/sasa_basta_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σάσα Μπάστα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μιλώντας για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την κόρη της.
  • Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο βίντεο που δημοσίευσε με την κόρη της, όπου παρουσίασαν τις αλλαγές στο παιδικό δωμάτιο, με αποτέλεσμα να τις σταματούν στον δρόμο.
  • Η Σάσα Μπάστα εξήγησε την απόφασή της, λέγοντας: «Από το να εκτεθεί μόνη της, ας της δείξω εγώ τουλάχιστον έναν πιο σωστό δρόμο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, παραχώρησε η Σάσα Μπάστα. Μιλώντας στην κάμερα του «Super Κατερίνα», η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στο πώς τα διαχειρίζεται σε σχέση με την κόρη της.

Η Σάσα Μπάστα βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό: «Κάποιες γεννιούνται έτσι»

Αναφερόμενη στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παρουσίασε με την κόρη της, τις αλλαγές που έκαναν στο παιδικό δωμάτιο, η Σάσα Μπάστα είπε πως: «Η Ειρήνη ήθελε πάρα πολύ ένα καναπέ-κρεβάτι, γιατί πλέον μεγαλώνει, είναι επτά ετών. Μου είπε “μαμά θέλω να το παρουσιάσω εγώ”. Έτσι έγινε το βίντεο».

«Μετά μας σταματούσαν στις κούνιες, στον δρόμο, μαμάδες που δεν ήξερα, παιδιά που δεν γνωρίζαμε, και της έλεγαν “Ειρήνη πολύ ωραίος ο καναπές-κρεβάτι σου”, “είναι τέλειο”, και αυτά. Άρχισα να έχω ενοχές και να αγχώνομαι, για το πώς αυτό θα λειτουργούσε στο παιδί.

Σάσα Μπάστα: «Έχασα 13 κιλά σε έναν μήνα» – Τι είπε για το τροχαίο του αδελφού της

Της λέω “Ειρήνη, πώς ένιωσες που ήξεραν το όνομά σου;”. Μου απάντησε “μαμά, είμαι tiktoker”, “έκανα πάταγο”. Λέω τελικά, γιατί όχι; Από το να εκτεθεί μόνη της, ας της δείξω εγώ τουλάχιστον έναν πιο σωστό δρόμο», εξήγησε αμέσως μετά.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ