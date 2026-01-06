Σταματήστε να νιώθετε κουρασμένοι: Το συμπλήρωμα που καταπολεμά την κόπωση και την κακή διάθεση τον χειμώνα

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Σταματήστε να νιώθετε κουρασμένοι: Το συμπλήρωμα που καταπολεμά την κόπωση και την κακή διάθεση τον χειμώνα
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο οργανισμός μας έρχεται αντιμέτωπος με έναν σιωπηλό εχθρό: την έλλειψη της βιταμίνης D. Συχνά αποδίδουμε την επίμονη κούραση, τους πόνους στις αρθρώσεις ή τη θολή σκέψη (brain fog) στο άγχος της καθημερινότητας, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αιτία μπορεί να είναι πολύ πιο απλή. Ένα απλό και εξαιρετικά οικονομικό δισκίο μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος σύμμαχός σας ενάντια στην κούραση και τη μελαγχολία του χειμώνα.

Προστασία από το κρυολόγημα: Το «ταπεινό» λαχανικό που έχει περισσότερη βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή

Το συμπλήρωμα που καταπολεμά την κόπωση και την κακή διάθεση το χειμώνα

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συστήνει πλέον τη λήψη βιταμίνης D ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να θωρακίσουμε το ανοσοποιητικό μας και να ανακτήσουμε τη χαμένη μας διάθεση μέχρι την άνοιξη.

Η βιταμίνη D είναι ευρέως γνωστή ως η «βιταμίνη του ήλιου», καθώς το σώμα μας τη συνθέτει κυρίως μέσω της έκθεσης στο ηλιακό φως. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι μικρότερες ημέρες και η περιορισμένη ηλιοφάνεια καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πρόσληψη επαρκούς ποσότητας με φυσικό τρόπο.

Βιταμίνη D: 4 ροφήματα που μπορούν να αυξήσουν την πρόσληψη καθημερινά

Έλλειψη βιταμίνης D: Τα «ύπουλα» συμπτώματα που διαρκούν μήνες

Η Dr. Asiya Maula, γενική ιατρός και διευθύντρια του The Health Suite, προειδοποιεί ότι τα σημάδια της έλλειψης βιταμίνης D μπορεί να είναι πολύ διακριτικά και συχνά παραβλέπονται. «Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών, το ανοσοποιητικό και τη γενική ευεξία. Πολλοί ασθενείς εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι συμπτώματα που αντιμετωπίζουν για μήνες, όπως η μυϊκή κόπωση και οι πόνοι, συνδέονται με την έλλειψη βιταμίνης D», αναφέρει η ειδικός.

Επειδή τα σημάδια δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, πολλοί τα αποδίδουν λανθασμένα στο άγχος, τη γήρανση ή τους εποχιακούς πόνους.

4 προειδοποιητικά σημάδια έλλειψης βιταμίνης D

Σύμφωνα με την ειδικό, θα πρέπει να προσέξετε τα εξής:

  • Επίμονη κόπωση και εξάντληση
  • Κακή διάθεση και “θολούρα” στο μυαλό (brain fog)
  • Πόνος στα οστά
  • Μυϊκή αδυναμία

«Συχνά αποδίδουμε την κακή διάθεση στις σκοτεινές ημέρες του χειμώνα και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε επαρκή επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό σας», προσθέτει η Dr. Maula.

Συμβουλή: Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να δείξει αν το σώμα σας στερείται αυτή την πολύτιμη βιταμίνη, επιτρέποντάς σας να αντιμετωπίσετε άμεσα τα συμπτώματα.

Βιταμίνη D: Γιατί είναι απαραίτητη το φθινόπωρο και τον χειμώνα – Οδηγός δοσολογίας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλέιου (NHS) υπογραμμίζει ότι οι επίσημες συστάσεις προτείνουν σε «όλους» να εξετάσουν τη λήψη καθημερινού συμπληρώματος βιταμίνης D κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Η απαραίτητη ημερήσια δοσολογία, σύμφωνα με τους ειδικούς

  • Ενήλικες και παιδιά άνω του ενός έτους: Χρειάζονται 10 μικρογραμμάρια (mcg) βιταμίνης D την ημέρα. Αυτό περιλαμβάνει εγκύους, γυναίκες που θηλάζουν και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο έλλειψης της βιταμίνης.
  • Βρέφη έως ενός έτους: Χρειάζονται 8,5 έως 10 μικρογραμμάρια ημερησίως.

Στις συσκευασίες των συμπληρωμάτων, η δοσολογία αναγράφεται ως «mcg» ή «μg». Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι Διεθνείς Μονάδες (IU). Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 μικρογραμμάριο βιταμίνης D ισούται με 40 IU – επομένως, η ιδανική δόση των 10 mcg αντιστοιχεί σε 400 IU.

Προσοχή στην υπερβολική κατανάλωση

Παρόλο που η βιταμίνη D είναι ευεργετική, η υπερβολική λήψη κρύβει κινδύνους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) προειδοποιεί για τα ανώτατα όρια:

  • Ενήλικες και παιδιά 11-17 ετών: Όχι πάνω από 100 mcg (4.000 IU) την ημέρα.
  • Παιδιά 1-10 ετών: Όχι πάνω από 50 mcg (2.000 IU) την ημέρα.
  • Βρέφη κάτω των 12 μηνών: Όχι πάνω από 25 mcg (1.000 IU) την ημέρα.

Σημείωση: Ορισμένες παθήσεις καθιστούν τη λήψη αυτών των ποσοτήτων μη ασφαλή. Αν έχετε αμφιβολίες ή αν ο γιατρός σας έχει συστήσει διαφορετική δόση, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του.

Εναλλακτικές πηγές βιταμίνης D μέσω της διατροφής

Εκτός από τον ήλιο και τα συμπληρώματα, μπορείτε να ενισχύσετε τα επίπεδα της βιταμίνης D μέσω των παρακάτω τροφών:

  • Λιπαρά ψάρια: Σολομός, σαρδέλες, πέστροφα, ρέγγα ή σκουμπρί
  • Κόκκινο κρέας
  • Κρόκοι αυγών
  • Εμπλουτισμένα τρόφιμα: Ορισμένα επαλειφόμενα λίπη και δημητριακά πρωινού
  • Συκώτι (Προσοχή: Πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης)

Η πρόληψη της έλλειψης βιταμίνης D είναι μια οικονομική και απλή κίνηση για τη θωράκιση της υγείας σας, ειδικά τους μήνες με περιορισμένη ηλιοφάνεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Υπάρχει μόνο 1 διαφορά στην εικόνα! Είστε αρκετά παρατηρητικοί για να τη βρείτε μέσα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα;

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:01 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Είναι ασφαλές να κοιμάστε με το smartphone κοντά στο κεφάλι σας; Γιατρός καταρρίπτει έναν κοινό μύθο και εξηγεί τις πραγματικές επιπτώσεις

Είναι τελικά το smartphone κοντά στο σώμα όταν κοιμόμαστε μια απειλή για την υγεία μας; Ενώ οι...
06:00 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Υγεία των αρτηριών: Η υπερτροφή που μπορεί να «σώσει τα πόδια σας», σύμφωνα με αγγειοχειρουργό

Όλοι γνωρίζουμε τροφές που προστατεύουν την καρδιά ή τον εγκέφαλο, αλλά σπάνια σκεφτόμαστε τι ...
22:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Τι συμβαίνει στο σώμα και τον εγκέφαλό σας όταν κάνετε διατάσεις πριν κοιμηθείτε

Χαλαρώστε, αποβάλλετε την ένταση και κοιμηθείτε καλύτερα με μια απλή νυχτερινή συνήθεια. Από τ...
06:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Κρυολόγημα: Το κινέζικο γιατροσόφι με ένα αναπάντεχο υλικό που ανακουφίζει από τα συμπτώματα

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα κλασικά αφεψήματα. Ένα ασυνήθιστο γιατροσόφι υπόσχεται γρήγορη ανακο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι