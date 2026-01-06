Σταματήστε να νιώθετε κουρασμένοι: Το συμπλήρωμα που καταπολεμά την κόπωση και την κακή διάθεση τον χειμώνα

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο οργανισμός μας έρχεται αντιμέτωπος με έναν σιωπηλό εχθρό: την έλλειψη της βιταμίνης D. Συχνά αποδίδουμε την επίμονη κούραση, τους πόνους στις αρθρώσεις ή τη θολή σκέψη (brain fog) στο άγχος της καθημερινότητας, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αιτία μπορεί να είναι πολύ πιο απλή. Ένα απλό και εξαιρετικά οικονομικό δισκίο μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος σύμμαχός σας ενάντια στην κούραση και τη μελαγχολία του χειμώνα.

Το συμπλήρωμα που καταπολεμά την κόπωση και την κακή διάθεση το χειμώνα

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συστήνει πλέον τη λήψη βιταμίνης D ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να θωρακίσουμε το ανοσοποιητικό μας και να ανακτήσουμε τη χαμένη μας διάθεση μέχρι την άνοιξη.

Η βιταμίνη D είναι ευρέως γνωστή ως η «βιταμίνη του ήλιου», καθώς το σώμα μας τη συνθέτει κυρίως μέσω της έκθεσης στο ηλιακό φως. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι μικρότερες ημέρες και η περιορισμένη ηλιοφάνεια καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πρόσληψη επαρκούς ποσότητας με φυσικό τρόπο.

Έλλειψη βιταμίνης D: Τα «ύπουλα» συμπτώματα που διαρκούν μήνες

Η Dr. Asiya Maula, γενική ιατρός και διευθύντρια του The Health Suite, προειδοποιεί ότι τα σημάδια της έλλειψης βιταμίνης D μπορεί να είναι πολύ διακριτικά και συχνά παραβλέπονται. «Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών, το ανοσοποιητικό και τη γενική ευεξία. Πολλοί ασθενείς εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι συμπτώματα που αντιμετωπίζουν για μήνες, όπως η μυϊκή κόπωση και οι πόνοι, συνδέονται με την έλλειψη βιταμίνης D», αναφέρει η ειδικός.

Επειδή τα σημάδια δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, πολλοί τα αποδίδουν λανθασμένα στο άγχος, τη γήρανση ή τους εποχιακούς πόνους.

4 προειδοποιητικά σημάδια έλλειψης βιταμίνης D

Σύμφωνα με την ειδικό, θα πρέπει να προσέξετε τα εξής:

Επίμονη κόπωση και εξάντληση

Κακή διάθεση και “θολούρα” στο μυαλό (brain fog)

Πόνος στα οστά

Μυϊκή αδυναμία

«Συχνά αποδίδουμε την κακή διάθεση στις σκοτεινές ημέρες του χειμώνα και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε επαρκή επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό σας», προσθέτει η Dr. Maula.

Συμβουλή: Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να δείξει αν το σώμα σας στερείται αυτή την πολύτιμη βιταμίνη, επιτρέποντάς σας να αντιμετωπίσετε άμεσα τα συμπτώματα.

Βιταμίνη D: Γιατί είναι απαραίτητη το φθινόπωρο και τον χειμώνα – Οδηγός δοσολογίας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλέιου (NHS) υπογραμμίζει ότι οι επίσημες συστάσεις προτείνουν σε «όλους» να εξετάσουν τη λήψη καθημερινού συμπληρώματος βιταμίνης D κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Η απαραίτητη ημερήσια δοσολογία, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ενήλικες και παιδιά άνω του ενός έτους : Χρειάζονται 10 μικρογραμμάρια (mcg) βιταμίνης D την ημέρα. Αυτό περιλαμβάνει εγκύους, γυναίκες που θηλάζουν και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο έλλειψης της βιταμίνης.

: Χρειάζονται 10 μικρογραμμάρια (mcg) βιταμίνης D την ημέρα. Αυτό περιλαμβάνει εγκύους, γυναίκες που θηλάζουν και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο έλλειψης της βιταμίνης. Βρέφη έως ενός έτους: Χρειάζονται 8,5 έως 10 μικρογραμμάρια ημερησίως.

Στις συσκευασίες των συμπληρωμάτων, η δοσολογία αναγράφεται ως «mcg» ή «μg». Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι Διεθνείς Μονάδες (IU). Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 μικρογραμμάριο βιταμίνης D ισούται με 40 IU – επομένως, η ιδανική δόση των 10 mcg αντιστοιχεί σε 400 IU.

Προσοχή στην υπερβολική κατανάλωση

Παρόλο που η βιταμίνη D είναι ευεργετική, η υπερβολική λήψη κρύβει κινδύνους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) προειδοποιεί για τα ανώτατα όρια:

Ενήλικες και παιδιά 11-17 ετών : Όχι πάνω από 100 mcg (4.000 IU) την ημέρα.

: Όχι πάνω από 100 mcg (4.000 IU) την ημέρα. Παιδιά 1-10 ετών: Όχι πάνω από 50 mcg (2.000 IU) την ημέρα.

Όχι πάνω από 50 mcg (2.000 IU) την ημέρα. Βρέφη κάτω των 12 μηνών: Όχι πάνω από 25 mcg (1.000 IU) την ημέρα.

Σημείωση: Ορισμένες παθήσεις καθιστούν τη λήψη αυτών των ποσοτήτων μη ασφαλή. Αν έχετε αμφιβολίες ή αν ο γιατρός σας έχει συστήσει διαφορετική δόση, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του.

Εναλλακτικές πηγές βιταμίνης D μέσω της διατροφής

Εκτός από τον ήλιο και τα συμπληρώματα, μπορείτε να ενισχύσετε τα επίπεδα της βιταμίνης D μέσω των παρακάτω τροφών:

Λιπαρά ψάρια: Σολομός, σαρδέλες, πέστροφα, ρέγγα ή σκουμπρί

Σολομός, σαρδέλες, πέστροφα, ρέγγα ή σκουμπρί Κόκκινο κρέας

κρέας Κρόκοι αυγών

Εμπλουτισμένα τρόφιμα: Ορισμένα επαλειφόμενα λίπη και δημητριακά πρωινού

Ορισμένα επαλειφόμενα λίπη και δημητριακά πρωινού Συκώτι (Προσοχή: Πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης)

Η πρόληψη της έλλειψης βιταμίνης D είναι μια οικονομική και απλή κίνηση για τη θωράκιση της υγείας σας, ειδικά τους μήνες με περιορισμένη ηλιοφάνεια.