Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων – Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 17 από τους 49 συλληφθέντες

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι συλληφθέντες για την συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμη 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Κρήτη: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος και τα νέα βίντεο από την δράση τους – Τι αναφέρεται στην 2η δικογραφία

Ένα δικό τους λεξιλόγιο με κωδικές ονομασίες φαίνεται να είχαν επινοήσει οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα τα μέλη της «Μαφίας της Κρήτης» χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις για να περιγράψουν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν κάποιες από τις λέξεις αυτές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, όταν τα μέλη της οργάνωσης μιλούσαν για «κάλας» αναφερόντουσαν σε καλάσνικοφ, ενώ όταν έλεγαν «νάνο», «μικρό» ή «κοντό» μιλούσαν για καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι. Το καλάσνικοφ με σταθερό κοντάκι ήταν «μηχανάκι με μακρύ ψαλίδι» ή «μακρυψάλιδο» ή «grand».

H κοκαΐνη είχε 13 «κωδικούς», μεταξύ των οποίων ήταν: «μέλια», «πετσέτα», «πρωτεΐνη», «πορτοκάλι», και «μπυράκι».

«Προσκλητήρια», «κουφέτα», «καρφάκια» ή «βιδάκια» ήταν τα φυσίγγια, ενώ για τους αστυνομικούς τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «σκ@τ@» ή «μαϊμού».

Δείτε τις κωδικές ονομασίες της κρητικής μαφίας:

Βίντεο ντοκουμέντα με τη συμμορία να πουλάει ναρκωτικά

Δυο βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση του κυκλώματος που διακινούσε και ναρκωτικά στην Κρήτη παρουσίασε η ΕΡΤ.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανιών ανέβηκαν σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή και κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα, πελάτες του κυκλώματος, να επισκέπτονται το σπίτι ενός από τους διακινητές, με το ψευδώνυμο «Στρατηγός».

Ο 68χρονος έχει συλληφθεί στη διάρκεια της αποδόμησης της οργάνωσης, και ήδη έχει προφυλακιστεί. Μαζί του, είχαν συλληφθεί και δύο άτομα τα οποία τον προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες. Tην στιγμή της σύλληψης, του είχαν παραδώσει μια σακούλα με πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Χανιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε γλάστρες δύο δενδρύλλια κάνναβης, και σε δύο νάιλον σακούλες 1 κιλό και 995 γραμμάρια χασίς. Στις οικίες των δύο προμηθευτών, που επίσης προφυλακίστηκαν, οι αστυνομικοί βρήκαν χρήματα, ακατέργαστη κάνναβη και δενδρύλλια κάνναβης.

Εκβιασμοί, μίζες και νέοι διάλογοι «φωτιά στη δεύτερη δικογραφία

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η δεύτερη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη αποκαλύπτει ένα σκηνικό μεθοδικών εκβιασμών και πιέσεων γύρω από τη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Από την υφαρπαγή 175 στρεμμάτων γης, μέχρι την εμπλοκή σε εκκλησιαστικές εκλογές και δημόσιες δομές, οι διάλογοι που καταγράφονται προκαλούν σοκ.

Έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δύο αδέρφια ξενοδόχοι, δικηγόρος και επίσκοπος, φέρονται να συγκρότησαν την εγκληματική οργάνωση, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε στο στόχαστρο 175 στρέμματα γης της Μονής Αγίας Τριάδος, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, απειλές, μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και απόπειρες ελέγχου της εκλογής νέου μητροπολίτη.

Εκβιασμοί στον ηγούμενο με βίντεο και φωτογραφίες

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκε παγιδευμένος σε εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν στα χέρια τους φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές του στιγμές.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που αποδίδονται στον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου… τον έχω σε χίλιες δυο φωτογραφίες.»

Σε άλλο σημείο, οι απειλές γίνονται ακόμη πιο ευθείες: «Στείλατε χαρτιά; Τώρα αρχίζει ο πόλεμος. Θα σας βγάλω στα κανάλια, γιατί έχω στοιχεία και για σένα».

Οι πιέσεις αυτές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδήγησαν τον ηγούμενο να συναινέσει σε κρίσιμες αποφάσεις για τη μοναστηριακή περιουσία. Στις συνομιλίες γίνεται ακόμη λόγος και για αγοραστή οικοπέδου από το Ισραήλ.

Το Star αποκάλυψε ένα έγγραφο, που φέρει τη βεβαίωση του Αρχιμανδρίτη και αναφέρει: «Βεβαιώνω ότι το αγροτεμάχιο στη θέση Αυλέμονας δεν ανήκει στην περιουσία της Εκκλησίας».

Οι 200.000 ευρώ και η Ψυχιατρική Δομή Χανίων

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες γύρω από την Ψυχιατρική Δομή Χανίων, την οποία προσπαθούσαν να μισθώσουν με στόχο να καταλήξουν χιλιάδες ευρώ στις τσέπες τους.

«…δίνω 200.000 το χρόνο και ψάχνω πενήντα τόσες κλίνες, που βγαίνει γύρω στα δεκαέξι εξακόσια το μήνα…»

«Ναι.»

Σε άλλο σημείο: «…το χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο θα διαμοιραστεί εξίσου μεταξύ δύο κατηγορουμένων».

Σχέδιο για τον έλεγχο της Ιεραρχίας

Οι απομαγνητοφωνήσεις περιλαμβάνουν διαλόγους για την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αποκαλύπτοντας σχέδια επιρροής έως στις Ιεραρχίες: «Ο Ν. είναι δικός μου. Όταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 12 Αυγούστου κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον πρώην υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο ζητώντας στήριξη. Ο ίδιος, όπως καταγράφεται, αρνήθηκε να εμπλακεί.

Διάλογοι-σοκ

Οι φράσεις που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τον κυνισμό των συνομιλητών:

«Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να κάνουμε.»

«Όλοι είναι διεφθαρμένοι… κάτσε να τους εκβιάσω αυτούς.»

«Έχω τον Διοικητή… τον έχω.»

Στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται και κωδικές ονομασίες όπως «Η Φοιτήτρια» και «Η Ωραία», για να κρύβονται τα πραγματικά πρόσωπα.

Οι κατηγορίες

Τα αδικήματα που αποδίδονται είναι:

Εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Εμπορία επιρροής

Δωροδοκία υπαλλήλου

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κινούνταν μεθοδικά: εκβίαζαν με προσωπικό υλικό, ζητούσαν χρήματα για «χαρτιά» και μίσθωση δομών, επεδίωκαν να ελέγξουν εκκλησιαστικές εκλογές και φέρονται να επενέβησαν ακόμη και σε πανεπιστημιακές διαδικασίες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες.