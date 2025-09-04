Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/9/2025 – Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία

Το κρίσιμο ματς της Εθνικής μας κόντρα στην Ισπανία, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Ευρωμπάσκετ και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/9/2025)

13:00 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:00 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00 Novasports 4HD Γαλλία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Τουρκία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 Novasports 2HD Καζακστάν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 Novasports Start Ιταλία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00 Novasports Prime Γεωργία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 Novasports 1HD Λιθουανία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30 ΕΡΤ1-Novasports Start Ισπανία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45 Novasports 6HD Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Λιχτενστάιν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Σλοβακία – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Βουλγαρία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers 2025