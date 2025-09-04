Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/9/2025 – Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το κρίσιμο ματς της Εθνικής μας κόντρα στην Ισπανία, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Ευρωμπάσκετ και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/9/2025)

13:00 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:00 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00 Novasports 4HD Γαλλία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Τουρκία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 Novasports 2HD Καζακστάν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 Novasports Start Ιταλία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00 Novasports Prime Γεωργία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 Novasports 1HD Λιθουανία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30 ΕΡΤ1-Novasports Start Ισπανία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45 Novasports 6HD Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Λιχτενστάιν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Σλοβακία – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Βουλγαρία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Κοινό φάρμακο μπορεί να αυξήσει κατά 33% την πιθανότητα για τη νόσο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Αβοκάντο: Το κόλπο με τον χυμό πορτοκάλι που θα τα διατηρήσει φρέσκα για περισσότερο καιρό

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν εργαζόμενο σε 14 δευτερόλεπτα

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο
περισσότερα
05:48 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 4/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 4/9/2025.
05:43 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 4/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 4/9/2025.
05:38 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 4/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 4/9/2025.
05:22 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 4/9/2025

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 4/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος