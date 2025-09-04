ΗΠΑ και Παναμάς προτείνουν νέα διεθνή δύναμη 5.550 ατόμων για την καταπολέμηση των συμμοριών στην Αϊτή

Οι ΗΠΑ και ο Παναμάς ζητούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει τη δημιουργία μιας νέας δύναμης 5.550 ατόμων, με αρμοδιότητα να συλλαμβάνει μέλη συμμοριών στην Αϊτή, επιχειρώντας να σταματήσει η βία που συνεχώς κλιμακώνεται. Οι δύο χώρες κατέθεσαν στο Συμβούλιο προσχέδιο ψηφίσματος, το οποίο προβλέπει την αναβάθμιση της πολυεθνικής αποστολής που έχει αναπτυχθεί ήδη στη χώρα υπό την ηγεσία της Κένυας, σε πολύ ισχυρότερη δύναμη.

Οι πρώτοι Κενυάτες στρατιώτες έφτασαν στην Αϊτή τον Ιούνιο του 2024, με την αρχική πρόβλεψη η αποστολή να αριθμεί 2.500 στρατιώτες. Ωστόσο, η δύναμη συνάντησε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης και σήμερα διαθέτει λιγότερους από 1.000 άνδρες. Την ίδια ώρα, οι συμμορίες ενίσχυσαν τη δράση τους μετά τη δολοφονία του Προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021, ελέγχοντας το 90% της πρωτεύουσας, Πορτ-ο-Πρενς, και επεκτείνοντας τις εγκληματικές τους δραστηριότητες στην ύπαιθρο με λεηλασίες, απαγωγές και βιασμούς. Από τότε, η χώρα παραμένει χωρίς πρόεδρο.

Το εξασέλιδο προσχέδιο ψηφίσματος εκφράζει εκτίμηση στην Κένυα για την ηγεσία της πολυεθνικής δύναμης, αλλά παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της αποστολής, επαναβεβαιώνοντας τη διαπίστωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ότι η υπάρχουσα δύναμη δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στη ραγδαία εξάπλωση των συμμοριών.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σι, είχε ανακοινώσει από τις 28 Αυγούστου ότι η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει έγκριση για τη δημιουργία μιας νέας Δύναμης Καταστολής Συμμοριών. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα κράτη μέλη θα εξουσιοδοτηθούν να μετατρέψουν την αποστολή σε νέα δύναμη για αρχική περίοδο 12 μηνών, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αϊτής. Η δύναμη θα έχει το δικαίωμα να συλλαμβάνει και να κρατεί πολίτες της χώρας.

Η αποστολή θα αποτελείται από 5.500 ένστολους και 50 πολίτες, οι οποίοι θα πληρώνονται μέσω εθελοντικών εισφορών. Το προσχέδιο δεν διευκρινίζει αν η Κένυα ή άλλη χώρα θα διαθέσει στρατεύματα ή αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, δίνει στη δύναμη την αρμοδιότητα να διεξάγει στοχευμένες επιχειρήσεις καταστολής συμμοριών με βάση πληροφορίες, ώστε να εξουδετερώνει, να απομονώνει και να αποτρέπει εγκληματικές ομάδες που απειλούν τον πληθυσμό, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύουν τους θεσμούς της χώρας.

Η νέα αποστολή θα έχει επίσης ρόλο στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, σχολεία και νοσοκομεία, ενώ θα συνεργάζεται με την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις της Αϊτής. Παράλληλα, θα συνδράμει τις εθνικές αρχές στις προσπάθειες καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου και της διακίνησης όπλων.