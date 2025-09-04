Δικαστικό θρίλερ στον Βόλο: Στα «μαχαίρια» οικογένεια για διαθήκη που άφησε 31χρονη

Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται μια υπόθεση οικογενειακής κληρονομιάς, με πρωταγωνιστές τον 87χρονο θετό πατέρα μιας 31χρονης γυναίκας, που πέθανε τον Οκτώβριο του 2019, καθώς και δύο από τα ανίψια της. Και οι τρεις κάθισαν στο εδώλιο, ύστερα από μήνυση μίας άλλης ανιψιάς, η οποία τους κατηγορεί ότι αλλοίωσαν τη διαθήκη της εκλιπούσας.

Η 31χρονη είχε ζήσει για χρόνια στις Μηλιές με τον πατέρα της, ενώ τον τελευταίο χρόνο διέμενε στην Αθήνα. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με διαθήκη που βρέθηκε στο σπίτι της και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2020, η περιουσία της μοιραζόταν σε συγγενείς: το διαμέρισμα στου Ζωγράφου, εκτιμώμενης αξίας 250.000 ευρώ, περνούσε στα τρία ανίψια της, ενώ το ήμισυ ενός αγροτεμαχίου στο Νεοχώρι Πηλίου καταλειπόταν στον πατέρα της.

Η αμφισβήτηση της διαθήκης από τον πατέρα και η μήνυση της ανιψιάς

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2022, ο 87χρονος αμφισβήτησε τη γνησιότητα του εγγράφου, υποστηρίζοντας ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν ανήκε στην κόρη του. Το αστικό δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση διέταξε γραφολογική εξέταση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθήκη είναι πλαστή. Η συζήτηση της αγωγής ακύρωσης έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή τον Μάρτιο του 2025, όταν η μία ανιψιά κατέθεσε μήνυση εναντίον του πατέρα και των δύο αδελφών της, κατηγορώντας τους ότι συνωμότησαν ώστε να αποκλειστεί από την κληρονομιά. Στη δίκη κατέθεσε ως μάρτυρας, υποστηρίζοντας πως η διαθήκη κατασκευάστηκε, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφείς απαντήσεις για το ποιος φέρεται να τη συνέταξε.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κρίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, όρισε νέα γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, με συγκριτικά δείγματα γραφής όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανιψιάς που κατέθεσε την μήνυση. Η δίκη διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί τον Μάιο του 2026.