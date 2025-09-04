Συνεδριάζει η «Συμμαχία των προθύμων» για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Στο Παρίσι ο Ζελένσκι

Enikos Newsroom

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Πηγή: Γραφείο Ουκρανού προέδρου

Συνάντηση στο Παρίσι αναμένεται να έχουν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες που αποτελούν την λεγόμενη «Συμμαχία των προθύμων» και Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία προσπάθεια να εντείνουν την πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν και να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το δίκτυο France24, η συνεδρίαση θα γίνει υπό την προεδρία των Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και να υπάρξει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την συμμετοχή των ΗΠΑ.

«Είμαστε έτοιμοι, εμείς οι Ευρωπαίοι, να προσφέρουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τους Ουκρανούς την ημέρα που θα υπογραφεί μια ειρηνευτική (συμφωνία)», δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μακρόν τόνισε ότι οι λεπτομέρειες των εγγυήσεων είναι «εξαιρετικά εμπιστευτικές» αλλά εξήγησε ότι η «προετοιμασία ολοκληρώθηκε» σε προηγούμενη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της «Συμμαχίας των προθύμων».

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου θα βοηθήσουν «να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία για να προχωρήσει προς μια διπλωματική λύση».

«Δυστυχώς, δεν έχουμε δει ακόμη κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

