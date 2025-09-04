Ακρόπολη: Θρίλερ με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 30χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

βρέφος

Στη σύλληψη της φερόμενης ως μητέρας του βρέφους ηλικίας 30 ημερών που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι πράγματι η μητέρα του βρέφους, μετέβη σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (4/9) ενώπιον του εισαγγελέα.

Τα ερωτήματα για την υπόθεση με το βρέφος

Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το περιστατικό αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/9) μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης.  Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Το περιστατικό θυμίζει μία υπόθεση τον περασμένο Μάιο στον Άλιμο, όταν ένα μωρό είχε βρεθεί δίπλα σε έναν κάδο. Τότε η 43χρονη γιαγιά του είχε καταγγείλει την αρπαγή του από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη είχε υποστηρίζει πως ενώ βρισκόταν με το βρέφος μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως την πλησίασε, ζητώντας από την ίδια να αγοράσει το παιδί. Εκείνη υποστήριξε πως αρνήθηκε, με τον άνδρα να αρπάζει το μωρό και να εξαφανίζεται. Λίγες ώρες αργότερα το μωρό είχε βρεθεί στον Άλιμο.

 

 

