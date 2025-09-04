ΕΕ: Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας σε θανατηφόρα τροχαία με μηχανές – Τι δείχνει νέα έρευνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαία

Η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα φτάνει μόλις στο 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%. H χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων ανέρχεται στο 75%, αλλά μόνο το 46% των συνεπιβατών φοράει κράνος.

Αυτά ήταν μερικά από τα σημαντικά ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Driving Change: Towards Safe and Sustainable Mobility».

Πρώτη στην Ευρώπη σε θανάτους μοτοσικλετιστών

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, καταγράφηκαν περισσότερα από 16.000 οχήματα, με στόχο την αποτύπωση των πραγματικών προτύπων συμπεριφοράς οδηγών και επιβατών στους ελληνικούς δρόμους. Εκτός από τα παραπάνω ευρήματα αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση φτάνει το 13% και αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι.

Όλα αυτά όταν η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται πρώτη στην Ε.Ε. σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, αλλά αντιπροσωπεύουν χαμένες ζωές και οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών και μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα μας.

Έκκληση για εθνικό σχέδιο δράσης και συνεργασία όλων των φορέων

«Καλούμε όλους τους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους και παρακολούθηση με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στοχευμένες συνεργασίες με δήμους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσίευση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

Ανατροπή για το μοντέλο περί μείωσης της φορολογίας- Όλα όσα είπε ο Τσάπαλος

Παλιά οχήματα: Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη – Πώς… απαλλάσσονται από τα βάρη οι κληρονόμοι

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 κρυμμένα αντικείμενα στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε την αξία των ψαριών σε 60 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:23 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Αμαλιάδα: Οι πρώτες πληροφορίες για το πόρισμα σχετικά με τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό για την Μουρτζούκου

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην ...
20:09 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – «Επικίνδυνοι καπνοί, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) στην τοπική κοινότητα Ορμύλια στην Χαλκιδική. Στο ...
20:08 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκροί άνδρας και γυναίκα σε διαμέρισμα – Δίπλα τους εντοπίστηκε ένα όπλο

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός...
20:06 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την παροχή βοήθειας σε γυνα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος