Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στον Χορτιάτη – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στον Χορτιάτη – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Συνδράμουν, επίσης, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

 

Δείτε εικόνες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στην 89η ΔΕΘ η γραμμή 1566 που αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης στο ΕΣΥ

Ζάχαρη, αλάτι, λάδι: Πόσο πρέπει να τρώμε; Ποια ποσότητα θεωρείται υπερβολική;

Μετρό και Τραμ: Επεκτείνεται σήμερα το ωράριο λειτουργίας

Μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ – Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Πώς να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στο Android και να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ανακάλυψη αστρονόμων: «Απαγορευμένος» πάλσαρ δραπετεύει από σουπερνόβα σε φαινομενικά άδεια περιοχή του Γαλαξία
περισσότερα
17:13 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Eύβοια: Κολυμβητής παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε σε βράχια – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/9, στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για συνδ...
17:03 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Καβάλα: Εντοπίστηκε πτώμα στη θάλασσα, κοντά στο Φιδονήσι

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα οι Λιμενικές και οι Αστυνομικές Αρχές στην Καβάλα, καθώς ...
16:57 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Τι απαντά ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου για την ανάρτησή του και την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Δεν είμαστε της λογικής να πετάξουμε ντομάτες»

Ακύρωσε την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Δράμας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ...
16:30 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μαφία της Κρήτης: 2 ελεύθεροι και 1 προφυλακιστέος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης – Συνεχίζονται οι απολογίες

Απολογούνται από το πρωί της Πέμπτης (4/9) οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι εκ των 48 συλληφθέντων ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος