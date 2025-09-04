Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στον Χορτιάτη – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Συνδράμουν, επίσης, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Δείτε εικόνες: