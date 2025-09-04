Βελόπουλος: Τουλάχιστον γελοίο να ισχυρίζονται στην κυβέρνηση ότι δεν ενημερώθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για τον έλεγχο που κάνει σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο

«Να ενημερώσουμε την κυβέρνηση ότι στις ευνομούμενες δημοκρατίες οι εισαγγελείς δεν ενημερώνουν τους υπόπτους για ποινικά κολάσιμες πράξεις, όπως κάνει η Ελληνική Δικαιοσύνη δυστυχώς, που διαπλέκεται με την κυβέρνηση», τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του και προσθέτει:

«άρα, είναι τουλάχιστον γελοίο να ισχυρίζονται ότι δεν ενημερώθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για τον έλεγχο που κάνει σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, τη στιγμή μάλιστα που ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατήγγειλε ότι υπάρχει σκάνδαλο και ότι υπάρχει οσμή μίζας και διαφθοράς».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστηρίζει ότι «όποια πέτρα διαφθοράς και να σηκώσεις από κάτω κρύβεται η Νέα Δημοκρατία και τα λαμόγια της».