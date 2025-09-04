Βελόπουλος: Τουλάχιστον γελοίο να ισχυρίζονται στην κυβέρνηση ότι δεν ενημερώθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για τον έλεγχο που κάνει σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος: Τουλάχιστον γελοίο να ισχυρίζονται στην κυβέρνηση ότι δεν ενημερώθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για τον έλεγχο που κάνει σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο

«Να ενημερώσουμε την κυβέρνηση ότι στις ευνομούμενες δημοκρατίες οι εισαγγελείς δεν ενημερώνουν τους υπόπτους για ποινικά κολάσιμες πράξεις, όπως κάνει η Ελληνική Δικαιοσύνη δυστυχώς, που διαπλέκεται με την κυβέρνηση», τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του και προσθέτει:

«άρα, είναι τουλάχιστον γελοίο να ισχυρίζονται ότι δεν ενημερώθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για τον έλεγχο που κάνει σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, τη στιγμή μάλιστα που ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατήγγειλε ότι υπάρχει σκάνδαλο και ότι υπάρχει οσμή μίζας και διαφθοράς».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστηρίζει ότι «όποια πέτρα διαφθοράς και να σηκώσεις από κάτω κρύβεται η Νέα Δημοκρατία και τα λαμόγια της».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

Ανατροπή για το μοντέλο περί μείωσης της φορολογίας- Όλα όσα είπε ο Τσάπαλος

Παλιά οχήματα: Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη – Πώς… απαλλάσσονται από τα βάρη οι κληρονόμοι

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 κρυμμένα αντικείμενα στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε την αξία των ψαριών σε 60 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:21 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, ένα 24ωρο πριν από την ομιλία του...
19:00 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε – Να η ανθεκτική Ελλάδα που παραδίδετε»

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον ...
18:42 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κύκλοι υπ. Εθνικής Άμυνας στο enikos: Στείλαμε οπλισμένα F-16 σε τουρκικό αεροπλάνο εντός FIR Αθηνών

Η Άγκυρα προσπαθεί να κάνει το μαύρο – άσπρο και η Αθήνα σηκώνει το γάντι απαντώντας με οπλισμ...
18:37 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ: H έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι νέες δηλώσεις, η απάντηση της Αθήνας και η θέση της Κομισιόν

Στο επίκεντρο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισρά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος