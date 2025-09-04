Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – «Επικίνδυνοι καπνοί, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) στην τοπική κοινότητα Ορμύλια στην Χαλκιδική.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Λόγω της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβα μήνυμα από το 112. «Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.