Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – «Επικίνδυνοι καπνοί, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) στην τοπική κοινότητα Ορμύλια στην Χαλκιδική.
Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Λόγω της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβα μήνυμα από το 112. «Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025