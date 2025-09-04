Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – «Επικίνδυνοι καπνοί, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) στην τοπική κοινότητα Ορμύλια στην Χαλκιδική.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβα μήνυμα από το 112. «Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

 

20:23 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

