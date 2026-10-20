Περιστέρι: Σπάει τη σιωπή του ο στρατιωτικός γιατρός που δηλητηριάστηκε με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του – «Σοκ, οργής και θυμός»

Για τα συμπτώματα που αντιμετώπιζε, τις υποψίες που άρχισε να διατυπώνει και το βιντεοληπτικό υλικό που τον οδήγησε να εξετάσει το ενδεχόμενο δηλητηρίασης μίλησε ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος είχε καταγγείλει ότι η πρώην σύζυγός του επιχείρησε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη στο Περιστέρι.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, περιέγραψε πώς άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του, καθώς και τις αντιδράσεις του όταν εξέτασε το ενδεχόμενο να ευθύνεται η πρώην σύζυγός του.

«Τώρα, να σας πω την αλήθεια, όσον αφορά το πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, δεν αισθάνομαι κάτι. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό», ανέφερε αρχικά.

Ο στρατιωτικός γιατρός εξήγησε ότι, παρά το αρχικό σοκ, την οργή και τον θυμό που αισθάνθηκε, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, προκειμένου να διαπιστώσει τι πραγματικά συνέβαινε.

«Είχα αισθανθεί και σοκ και οργή και θυμό. Αλλά είπα ότι πρέπει να μείνω ψύχραιμος και να προσπαθήσω να αποδείξω αν όντως κάτι συμβαίνει. Είχα συμβιβαστεί, όμως, με την ιδέα ότι είναι πιθανό να μου κάνει αυτό το πράγμα. Το είχα αποδεχθεί μέσα μου, με αρκετή αγωνία. Γιατί, εντάξει, μπορεί να πιστεύεις κάτι, αλλά πρέπει και να το αποδεχθείς», δήλωσε.

Τα συμπτώματα και οι εξετάσεις που δεν έδιναν απαντήσεις

Αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ο στρατιωτικός γιατρός υποστήριξε ότι αρχικά δεν μπορούσε να φανταστεί πως κάποιος ενδεχομένως προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα συμπτώματα που παρουσίαζε δεν αντιστοιχούσαν πλήρως σε κάποια ψυχική νόσο, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις δεν είχαν εντοπίσει οργανικό πρόβλημα που να εξηγεί την κατάστασή του.

«Όχι, γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν το φαντάζεται ο μέσος άνθρωπος. Μου φαινόταν περίεργο και εμένα. Τα συμπτώματα, κιόλας, δεν ταίριαζαν 100% με κάποια ψυχική νόσο. Δηλαδή, δεν μπορούσε να βγει κάποια διάγνωση. Αλλά, εντάξει, υπήρχαν συμπτώματα και έλεγα ότι αυτό θα συμβαίνει, αφού οργανικά δεν μου έβρισκαν κάτι. Με τις εξετάσεις που μου έκαναν, τις απεικονιστικές και όλα αυτά, δεν έβρισκαν κάτι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί αυτό», ανέφερε.

Το γεύμα που προκάλεσε υποψίες και το βίντεο από το σουβλατζίδικο

Καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη των υποψιών του αποτέλεσε, όπως περιέγραψε, ένα γεύμα, μετά το οποίο παρουσίασε εκ νέου συμπτώματα, παρότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αισθανόταν καλά.

Το περιστατικό τον προβλημάτισε και τον οδήγησε να επανεξετάσει όσα είχε βιώσει, αναζητώντας μια διαφορετική εξήγηση για την κατάσταση της υγείας του.

«Μετά από εκείνο το γεύμα, ενώ ήμουν πολύ καιρό καλά, παρουσίασα ξαφνικά πάλι επεισόδιο. Και λέω: “Δεν γίνεται, κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ”. Και πάλι, στην αρχή, δεν πήγαινε το μυαλό μου πάρα πολύ. Αλλά όταν στη συνέχεια αξιολόγησα ένα προς ένα τα συμπτώματά μου και είδα ότι ταιριάζουν με κάποιο είδος δηλητηρίασης, σκέφτηκα μήπως συμβαίνει και αυτό», εξήγησε.

Στη συνέχεια, αποφάσισε να αναζητήσει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος εστίασης όπου είχε πραγματοποιηθεί το γεύμα. Όπως υποστήριξε, οι εικόνες που παρακολούθησε ενίσχυσαν τις υποψίες του, καθώς φαινόταν ένα πρόσωπο να ρίχνει κάποια ουσία.

«Σκέφτηκα να πάω να δω το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σουβλατζίδικου. Εντάξει, όταν το βλέπεις κιόλας, βλέπεις ότι ο άλλος φαίνεται να ρίχνει μια ουσία. Και το μόνο που μένει είναι να αποδειχθεί ότι όντως είχε ρίξει αυτή την ουσία. Αυτό, δυστυχώς, δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ», κατέληξε.