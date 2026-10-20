Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι που έκλεβαν ρούχα από καταστήματα στην Αθήνα – Πώς απενεργοποιούσαν τα αντικλεπτικά

Πέντε ανήλικοι ηλικίας 13, 16 και 17 ετών συνελήφθησαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου για κλοπές προϊόντων από καταστήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν κλεμμένα ρούχα και ένας ειδικά διαμορφωμένος μαγνήτης, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για την απενεργοποίηση των αντικλεπτικών συστημάτων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε ανήλικοι ηλικίας 13, 16 και 17 ετών συνελήφθησαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας για κλοπές προϊόντων από καταστήματα.
  • Στην κατοχή τους βρέθηκαν αφαιρεθέντα προϊόντα και ένας ειδικά διαμορφωμένος μαγνήτης για την απενεργοποίηση των αντικλεπτικών μηχανισμών.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέντε ανήλικοι κατηγορούνται για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς συνελήφθησαν με έναν ειδικά διαμορφωμένο μαγνήτη για να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά συστήματα που είχαν τα ρούχα.

Πρόκειται για ανηλίκους ηλικίας 13, 16 και 17 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν αναζητήσεις για τα συγκεκριμένα άτομα που προχωρούσαν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, εντόπισαν τους πέντε ανηλίκους και τους κάλεσαν για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους προϊόντα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα της περιοχής.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τον ειδικά διαμορφωμένο μαγνήτη, τον οποίο φέρονται να χρησιμοποιούσαν για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση των αντικλεπτικών μηχανισμών που ήταν τοποθετημένοι στα ρούχα.

Οι πέντε ανήλικοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

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