Ιράκ: Φανταστικό γκολ με ανάποδο ψαλίδι έξω από την περιοχή – Δείτε βίντεο

Ο Χαμπίμπ Ουσλάτι σημείωσε και τα δύο γκολ της Νιούροζ στη νίκη με 2-0 επί της Αλ Μινάα για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Ιράκ. Το δεύτερο τέρμα του, με ανάποδο ψαλίδι έξω από τη μεγάλη περιοχή, προκάλεσε εντυπώσεις και διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

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Ιράκ, Ανάποδο Ψαλίδι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με πρωταγωνιστή τον Χαμπίμπ Ουσλάτι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, η Νιούροζ επικράτησε με 2-0 της Αλ Μινάα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Ιράκ.
  • Ο ποδοσφαιριστής της Νιούροζ υποδέχθηκε με το στήθος μια μακρινή μπαλιά και, χωρίς να βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, επιχείρησε ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.
  • Το γκολ απέκτησε μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχετικό στιγμιότυπο να διαδίδεται ευρέως στο διαδίκτυο και τον Τυνήσιο να γνωρίζει την αποθέωση από εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με πρωταγωνιστή τον Χαμπίμπ Ουσλάτι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, η Νιούροζ επικράτησε με 2-0 της Αλ Μινάα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Ιράκ. Ο Τυνήσιος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε κυρίως για το δεύτερο τέρμα του, το οποίο σημείωσε με ανάποδο ψαλίδι έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Ο Ουσλάτι άνοιξε το σκορ στο 30ό λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο ποδοσφαιριστής της Νιούροζ υποδέχθηκε με το στήθος μια μακρινή μπαλιά και, χωρίς να βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, επιχείρησε ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Η εκτέλεσή του προκάλεσε την έκπληξη των συμπαικτών του, των μελών του τεχνικού επιτελείου και των φιλάθλων που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από τις εξέδρες.

Το γκολ απέκτησε μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχετικό στιγμιότυπο να διαδίδεται ευρέως στο διαδίκτυο και τον Τυνήσιο να γνωρίζει την αποθέωση από εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου.

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