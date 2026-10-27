Τσουκαλάς: «Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, η κυβέρνηση έπρεπε να απολογηθεί για την πρωτοφανή καθυστέρηση αντιμετώπισης φαινομένων φοροδιαφυγής»

Στις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τις υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλων ομίλων εστίασης, στους χειρισμούς της Κυβέρνησης, αλλά και σε ζητήματα κρατικής λειτουργίας, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Παράλληλα, παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος για τη διαχείριση εθνικών θεμάτων, αναφέρθηκε στη Μονή Σινά, στη διπλωματική στάση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και στον στρατηγικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, στις επικείμενες εκλογές.

Σχολιάζοντας, στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» τη φοροδιαφυγή των «Χωριάτικο» και «Pizza Fan» ο κ. Τσουκαλάς είπε πως «η μεγάλη κερδοφορία, ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τον τζίρο και αυτό θα έπρεπε να είχε κινητοποιήσει πολύ νωρίτερα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και δεν εννοώ την αστυνομία, εννοώ τις φορολογικές Αρχές.

Προφανώς πρέπει να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι. Άρα ορθά το υπουργείο λέει ότι κανονικά οφείλει να δίνει μισθούς και εισφορές, η επιχείρηση. Αυτό όμως μπορεί, εν τοις πράγμασι να αποδειχθεί μη ρεαλιστικό, να μην το κάνει η επιχείρηση. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει η συνδρομή της Πολιτείας, να διασφαλίσει τους εργαζόμενους και σε επίπεδο έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, αλλά και μελλοντικά σε θέσεις εργασίας, διότι κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εκτός εργασίας. Έχει τη δυνατότητα το υπουργείο σε κρίσιμες στιγμές, να έρθει και να τους στηρίξει.

«Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τα σκάνδαλα»

Έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να στηρίξει τους εργαζόμενους και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια φοροκλοπής, που έχουν επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να σκύβει το κεφάλι. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται ότι οι φορολογικοί διοικητικοί μηχανισμοί δεν έκαναν εγκαίρως την δουλειά τους. Για μια φοροκλοπή, μια φοροαποφυγή που συνέβαινε χρόνια, δεν καταγγέλλεται ότι συνέβαινε χθες, συνέβαινε χρόνια, θα έπρεπε να την έχει διαγνώσει η αρμόδια φορολογική αρχή, να έχει ελέγξει και όχι να το βρίσκει σήμερα.

Άρα δεν είναι για πανηγυρισμούς, ειδικά από την κυβέρνηση που μετράει τα σκάνδαλα. Κανονικά η κυβέρνηση θα έπρεπε να απολογηθεί για την πρωτοφανή καθυστέρηση αντιμετώπισης φαινομένων φοροκλοπής. Αν η κυβέρνηση είναι αδρανής στο να μπορέσει να ελέγξει, δεν σημαίνει ότι είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης. Είναι σαφές. Η Ελληνική Αστυνομία η οποία τα βρήκε, καλώς έκανε.

Εμείς λέμε, έπρεπε να φτάσουμε επί χρόνια να έχουμε τη φοροκλοπή; Η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη. Δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Αν η αστυνομία κάπου αδρανήσει, να είναι άμοιρη ευθυνών η Κυβέρνηση. Αν η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της, να είναι επιτυχία της κυβέρνησης. Η αστυνομία μας πρέπει, είτε κυβερνά ΠΑΣΟΚ, κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, να δουλεύει ρολόι και να κάνει τη δουλειά της, όπως τώρα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την προσπάθεια εργαλειοποίησης συνεχώς εκ μέρους της Κυβέρνησης Εδώ φαίνεται να έχουν μειωθεί τα έσοδα των Ελλήνων φορολογουμένων. Για την υπόθεση της Pizza fan ακούμε περίπου 45 εκατομμύρια για την άλλη υπόθεση ακούμε για 100 εκατομμύρια. Αυτά είναι λεφτά τα οποία θα πήγαιναν στον κρατικό κουμπαρά και θα ήταν η περιουσία του Έλληνα φορολογούμενου που θα πήγαινε σε πολιτικές υπέρ του», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Εικόνα γενικευμένης παρακμής»

Αναφερόμενος στην παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλη Μπεκίρη, ο κ. Τσουκαλάς είπε «μου έκανε εντύπωση που ο κ. Μπεκίρης πέντε μέρες έλεγε θα πάω στη δικαιοσύνη, αλλά δεν τον είδαμε να εγχειρίζει ούτε το πτυχίο του, ούτε το ΦΕΚ διορισμού. Και μόλις χθες είπε αποχωρεί. Διαβάζω δημοσιεύματα, δεν μπορώ να το γνωρίζω που συνδέουν την αποχώρησή του και με την υπόθεση του μπάσκετ. Μπορεί να είναι παντελώς άσχετο. Σας λέω τι διαβάζω. Άρα όλα αυτά δεν είναι μια εικόνα μιας Κυβέρνησης η οποία είναι Κυβέρνηση κάθαρσης. Είναι η εικόνα μιας γενικευμένης παρακμής. Ότι εδώ πέρα, αν έχω μία θεσμική ανοχή ή αδράνεια, από αμέλεια, όχι από δόλο, από κανένα δόλο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η Κυβέρνηση ήθελε να επιβάλει σιωπητήριο επειδή είπαμε ότι είναι διπλωματική ήττα η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου»

Ερωτηθείς για τα εθνικά θέματα, την Μονή Σινά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση ήρθε να πανηγυρίσει, ενώ μόλις πέρασε την πρώτη φορά, αμφισβητήθηκε των ημερών της, το πνευματικό καθεστώς του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής.

Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό να δούμε τη συμφωνία. Δεν είπαμε ότι είναι καλή ή κακή; Είπαμε να δούμε τη συμφωνία. Να δούμε πώς έχει ρυθμιστεί το θέμα και το ιδιοκτησιακό. Και επί αυτού, όπως κάθε συμφωνία τέτοιου είδους, πρέπει να έρχεται στην ελληνική Βουλή, να την αξιολογήσουμε. Ας δούμε την συμφωνία πριν πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Εισπράξαμε το ότι αν μιλάτε κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα και είστε ανθέλληνες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση παντού να θέλει να επιβάλλει σιωπητήριο. Εδώ ήθελε να μας επιβάλει σιωπητήριο, επειδή είπαμε ότι είναι διπλωματική ήττα η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου», σημείωσε ο κ.Τσουκαλάς.

«Ο Κώστας Καραμανλής συμφώνησε με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την Τουρκία»

«Μετά, είπε ο κ. Καιρίδης, ο κ. Καλογερόπουλος, ο Κώστας Καραμανλής με πολύ δυναμικό τρόπο ότι εδώ έχουμε επιχείρηση αλλαγής του status quo.Εδώ ο Κώστας Καραμανλής συμφώνησε και απόλυτα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προχθές στο άρθρο του, ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: δεν νοείται ούτε καν να προειδοποιούμε, γιατί κάνουμε συνομιλητή την Τουρκία αν προειδοποιούμε για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το είπε Νίκος Ανδρουλάκης την Παρασκευή στο άρθρο του το επανέλαβε ο κ. Καραμανλής την Κυριακή. Υπάρχουν αυτά τα οποία φαίνονται και μπορεί να είναι οι δηλώσεις ή ρηματικές διακοινώσεις», επεσήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Light αντίδραση των ΗΠΑ για το ζήτημα με την Τουρκία»

Εμείς είπαμε είναι ώρα για κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, την πρώτη μέρα είχαν μια πολύ λάϊτ αντίδραση και είπανε διμερής διαφορά, ενώ εδώ έχουμε προσβολή διεθνούς δικαίου. Ωραία, ήταν μια κακή δήλωση η πρώτη, η δεύτερη που λέει ότι είναι προκλητικό και είναι λάθος, είναι ένα κλικ καλύτερη δήλωση. Αν θέλουμε πράγματι να λάβει περιεχόμενο αυτή η απάντηση στην προκλητικότητα, είπαμε από την αρχή στον Πρωθυπουργό, είναι η ώρα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι μας να επιβάλλουν κυρώσεις και στην Τουρκία και στη Λιβύη. Έτσι θα φανεί και η αλληλεγγύη», ξεκαθάρισε ο κ.Τσουκαλάς.

«Στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι»

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις ο κ. Τσουκαλάς, είπε ότι :

«Εμάς στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι. Αυτό πράγματι διευκολύνεται, η απεικόνιση δημοσκοπικά της δεύτερης θέσης. Αλλά δεν είναι ο στόχος χρονικός. Εργαζόμαστε χωρίς να εργαλειοποιούμε τις δημοσκοπήσεις. Είναι λογικό να υπάρχει ορατότητα στα νέα κόμματα. Θα φανεί ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευση και φάνηκε. Εδώ είχε χτιστεί ένα ολόκληρο αφήγημα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει δυναμική αντιπολίτευση και εμφανίστηκαν όλα τα νέα κόμματα και φαίνεται ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ κάνει πολυθεματική δομική αντιπολίτευση. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τα κοινωνικά ζητήματα μπροστά. Την πρώτη κατοικία, τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, τις 120 δόσεις», αποσαφήνισε ο κ.Τσουκαλάς.

«Η ΝΔ εκπροσωπεί την ελίτ»

Το στεγαστικό και ιδιωτικό χρέος, το εισόδημα και η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των εθνικών εκλογών και εκεί θα συγκρουστούν δύο μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα, το νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ρεύμα της Νέας Δημοκρατίας που εκπροσωπεί ολιγοπώλια και ελίτ και ένα συμπεριληπτικό δημοκρατικό προοδευτικό ρεύμα που εκπροσωπεί τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους, τους νέους που θέλουν καλύτερες μέρες, θέλουν καλύτερη ζωή. Εμείς τι λέμε; Όταν ψηφίζεις Μητσοτάκη μάλλον παίρνεις μαζί και Βελόπουλο», πρόσθεσε.

«Θα κάνει καλό στη ΝΔ να μείνει στην αντιπολίτευση»

Όταν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα του. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση και καμία συνεργασία. Θα κάνει καλό και στη Νέα Δημοκρατία να μείνει στην αντιπολίτευση. Έχει υποστεί στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη μια αντιδημοκρατική μετάλλαξη, μια πραγματικά ιστορική παράταξη της κεντροδεξιάς, έχει γίνει μία αυταρχική παράταξη, βαθιά νεοφιλελεύθερη, έχει χάσει κάθε λαϊκό στοιχείο που είχε η πολιτική της. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από την κριτική που ασκούν και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Νομίζω ότι ο Κώστας Καραμανλής όταν είχε μιλήσει για τις υποκλοπές, είχε μιλήσει και για τον αυταρχισμό», σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο Κώστας Τσουκαλάς.