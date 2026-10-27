Τηλεθέαση (26/10): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για την τηλεθέαση. Τα καταγεγραμμένα νούμερα τηλεθέασης αποτυπώνουν τις επιδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών στο γενικό και στο δυναμικό κοινό.