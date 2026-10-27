Τηλεθέαση (26/10): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,2%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,7%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 18,8%
- ALPHA – Happy Day 11,1%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 10,4%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,2%
- ΕΡΤ3 – Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο 5,6%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 15%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,6%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,6%
- OPEN – 10 Παντού 7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 4,4%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
- STAR – Stars System 3,7%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 18,2%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,7%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15%
- ANT1 – Ντέρτι 14,8%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13,9%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 12,6%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,9%
- STAR – GNTM 9,7%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 8,7%
- MEGA – Κάμπινγκ 8,4%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,1%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 2,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,1%
- ALPHA – Happy Day 12,9%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 12,1%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 7,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 6,2%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 4,6%
- ΕΡΤ3 – Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο 4,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,1%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,4%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,8%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,1%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,7%
- ΣΚΑΪ – Live You 7,7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,1%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 7%
- STAR – Stars System 4,2%
- OPEN – 10 Παντού 3,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,4%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 20,2%
- STAR – GNTM 14,9%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 14,4%
- ANT1 – Ντέρτι 12,3%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 9,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,7%
- MEGA – Κάμπινγκ 8,6%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,4%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,3%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,6%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 4,4%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 0,8%