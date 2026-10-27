Τηλεθέαση (26/10): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για την τηλεθέαση. Τα καταγεγραμμένα νούμερα τηλεθέασης αποτυπώνουν τις επιδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών στο γενικό και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.
  • Στην πρωινή ζώνη (05:00 – 10:00), το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο γενικό κοινό με 21,2% όσο και στο δυναμικό κοινό με 17,1%.
  • Στην prime time ζώνη, η σειρά «Το Σόι Σου» βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης με 18,2% στο γενικό κοινό και 20,2% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,2%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,7%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 18,8%
  4. ALPHA – Happy Day 11,1%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 10,4%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,2%
  7. ΕΡΤ3 – Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο 5,6%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,8%
  9. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,3%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 15%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 12,6%
  4. ALPHA – Super Κατερίνα 10%
  5. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,6%
  6. OPEN – 10 Παντού 7%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6%
  8. ΕΡΤNEWS – Newsroom 4,4%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
  10. STAR – Stars System 3,7%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 18,2%
  2. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,7%
  3. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15%
  4. ANT1 – Ντέρτι 14,8%
  5. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13,9%
  6. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 12,6%
  7. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,9%
  8. STAR – GNTM 9,7%
  9. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 8,7%
  10. MEGA – Κάμπινγκ 8,4%
  11. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,1%
  12. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 2,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,1%
  2. ALPHA – Happy Day 12,9%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 12,1%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 8%
  5. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 7,9%
  6. ΣΚΑΪ – Σήμερα 6,2%
  7. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 4,6%
  8. ΕΡΤ3 – Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο 4,4%
  9. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,1%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Super Κατερίνα 14,4%
  2. ANT1 – Το Πρωινό 10,8%
  3. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,1%
  4. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,7%
  5. ΣΚΑΪ – Live You 7,7%
  6. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,1%
  7. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 7%
  8. STAR – Stars System 4,2%
  9. OPEN – 10 Παντού 3,9%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 20,2%
  2. STAR – GNTM 14,9%
  3. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 14,4%
  4. ANT1 – Ντέρτι 12,3%
  5. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 9,2%
  6. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,7%
  7. MEGA – Κάμπινγκ 8,6%
  8. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,4%
  9. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,3%
  10. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,6%
  11. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 4,4%
  12. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 0,8%
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