Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ: Η λίστα των ύποπτων αγώνων

Οι καταθέσεις που ξεσκέπασαν το σκάνδαλο. Ενας διαιτητής και ένας παράγοντας του αθλήματος ήταν οι μάρτυρες που ξεκλείδωσαν την υπόθεση δωροδοκιών από το 2016 έως το 2026.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενας τεκτονικός σεισμός έχει προκληθεί τα τελευταία 24ωρα, ταράσσοντας τα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ με την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων, η οποία «ακουμπά» και το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ανδρών, που κατά τεκμήριο αποτελεί ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης.

Τα έξι εντάλματα σύλληψης έχουν ήδη εκτελεστεί, με τη διαδικασία της ανάκρισης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφού σήμερα Κυριακή 25 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η απολογία του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, με τις δικαστικές Aρχές να αποφασίζουν αν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Μαζί με αυτόν έχουν συλληφθεί τρεις διαιτητές (Βάσω Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Τάσος Πηλοΐδης), ένα πρώην στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Ηλίας Κορομηλάς) και ένας επιχειρηματίας που φέρεται να σχετίζεται με τον πρόεδρο της ΕΟΚ (Γιώργος Μαυραγάνης).

Η δικογραφία αφορά την κατηγορία της δωροδοκίας-δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, βάσει της οποίας οι κατηγορούμενοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος ανεξαρτήτως χρηματικού οφέλους λόγω των επιβαρυντικών περιστάσεων του αθλητικού νόμου.

Στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ρητά ότι σκοπός των εμπλεκομένων φέρεται να είναι «να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος (καλαθοσφαίριση) άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας με τον σκοπό που επεδίωκε ο δράστης να επιτυγχάνεται και ο αγώνας, το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται, να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού».

Κατά τις ίδιες πηγές, η δικογραφία σχηματίστηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα (ο οποίος διενήργησε όλη την προανάκριση), μετά τη διαβίβαση, στις 20 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) των καταγγελιών που της είχε υποβάλει η ΚΑΕ Αμαρουσίου για τον Β. Λιόλιο και την ομάδα του Προμηθέα.

Έτσι, ο εισαγγελέας ξεκίνησε να ψάχνει στοιχεία, συγκεντρώνοντας επιπλέον μαρτυρικές καταθέσεις. Μεταξύ αυτών, έφτασε και στους δύο μάρτυρες που θεωρούνται «κλειδί» στην υπόθεση, αφού κατέθεσαν εκ των έσω στοιχεία, αναφέροντας ότι και οι ίδιοι συμμετείχαν στη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

Μάλιστα, οι Αρχές έδωσαν στους δύο αυτούς μάρτυρες ποινική ασυλία, όπως προβλέπεται από τον αθλητικό νόμο, με τη διάταξη να έχει θεσπιστεί για να ενθαρρύνει τις καταγγελίες φαινομένων διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού.

Λιόλιος: «Έστησαν την υπόθεση»

Οι συνήγοροι του Β. Λιόλιου έδιναν μια πρώτη γεύση για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει. Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για «κακοστημένη σκευωρία», αναφέροντας ότι ο Β. Λιόλιος δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο. «Ολοι αυτοί που καταγγέλλουν έχουν από καιρό μηνυθεί από τον κύριο Λιόλιο. Ρωτήστε για ποιο λόγο βρέθηκαν ένας μάρτυρας ο οποίος είναι γνωστό πού έχει εμπλακεί και ένας διαιτητής ο οποίος έμεινε στάσιμος. Για ποιο λόγο έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί να καταγγέλλουν ένα πρόσωπο, γνωστό και προσβάσιμο παντού.

Είναι επίσης γνωστό ότι ο κύριος Λιόλιος έχει αλλάξει το πεδίο του ελληνικού μπάσκετ, έχουν αλλάξει τα κόζια! Αυτό πληρώνει δυστυχώς με την κράτησή του διότι ορισμένα πράγματα τα σταμάτησε και γι’ αυτό κάποιοι οργανώθηκαν και έστησαν αυτή την υπόθεση», επεσήμανε. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο ίδιος έχει υποβάλει μήνυση το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το άθλημα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων είναι και ο επιχειρηματίας που έχει καταθέσει σε βάρος του ως ο δεύτερος μάρτυρας-«κλειδί».

Παπαπέτρου: «Έκανα οικονομία…»

Εξίσου πολύωρη ήταν και η απολογία του γνωστού πρώην διαιτητή Π. Παπαπέτρου, οι ισχυρισμοί του οποίου δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, με αποτέλεσμα την προφυλάκισή του. Ο Π. Παπαπέτρου φέρεται να υποστήριξε ότι τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του δικαιολογούνται εξαιτίας της σκληρής… οικονομίας που έκανε ο ίδιος!

Κατά πληροφορίες από τον συνήγορό του, φέρεται να προσκόμισε στοιχεία ότι από το 2001 μέχρι και 2026 έχει εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από την εργασία του ως διαιτητή, στο δασαρχείο και από άλλα οικογενειακά έσοδα. Οσο για τις καταγγελίες σε βάρος του από συγκεκριμένο μάρτυρα ότι τέσσερις φορές δωροδοκήθηκε, προσκόμισε στοιχεία ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα των συναντήσεων, τουλάχιστον σε δύο εξ αυτών, βρισκόταν σε άλλη τοποθεσία, αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση και με τις υπόλοιπες δύο καταγγελλόμενες συναντήσεις.

Οι μάρτυρες-«κλειδιά»

Η πρώτη μαρτυρία που θεωρείται «κλειδί» για τις δικαστικές Αρχές, αφού σε αυτήν έχει γίνει λόγος για στημένα παιχνίδια, κυρίως για να ευνοηθεί η ομάδα του Προμηθέα, έχει δοθεί από έναν μπασκετικό παράγοντα, επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη ομάδων στην Α1 και στην Α2 κατηγορία. Ο μάρτυρας αυτός κατέθεσε στις 31 Ιουλίου και ξανά στις 4 Σεπτεμβρίου, αναφέροντας ότι γνωρίστηκε με τον Β. Λιόλιο πριν από έναν αγώνα των μεταξύ τους ομάδων στην Α2 το 2016, δύο χρόνια πριν ο κατηγορούμενος διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε, με αποτέλεσμα ο Β. Λιόλιος να του ζητήσει, σε περίπτωση που η ομάδα του βγει πρώτη στο πρωτάθλημα της Α2 και εξασφαλίσει την άνοδο στην Α1 και ο Προμηθέας καταλήξει δεύτερος, να παραιτηθεί από τη συμμετοχή του στην Α1. «Η απάντησή μου ήταν ότι επειδή είμαι μόνος μου στην ομάδα και δεν αντέχω ούτε έχω τη διάθεση να κάνω ΚΑΕ χωρίς συνεργασία, η ομάδα θα παραιτηθεί από την άνοδο».

Το πρωτάθλημα της Α2 εκείνης της χρονιάς έληξε πράγματι με την ομάδα του μάρτυρα να τερματίζει πρώτη και την ομάδα του Προμηθέα δεύτερη. Ο μάρτυρας και ο Β. Λιόλιος συναντήθηκαν τον Ιούνιο του 2016 και όπως περιγράφει ο μάρτυρας:

«Με ρωτάει αν ισχύει αυτό που είχαμε πει ότι θα κάνω πίσω. Η απάντησή μου ήταν «βέβαια ισχύει ότι είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε το εξής: ότι εσύ, εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000 ευρώ για να αγοράσεις άλλη ΚΑΕ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα κάνω πίσω και θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ για να κλείσω όλες τις υποχρεώσεις της δικής μου ομάδας».

Πράγματι, τελικά η ομάδα που είχε κερδίσει την άνοδο ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία και τη θέση της στην Α1 πήρε ο Προμηθέας. «Μετά την ανακοίνωση, με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα τον λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει πότε και από πού θα περάσω να πάρω τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει. Στις 20 Ιουνίου 2016 βρήκα τον προπονητή του Προμηθέα, μου παρέδωσε σε μια σακούλα τα χρήματα, τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες».

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας περιγράφει πώς συμμετείχε μαζί με τον Β. Λιόλιο και τον Γ. Μαυραγάνη, στενό συνεργάτη του στην προσπάθεια να εκλεγεί πρόεδρος της ΕΟΚ. «Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πώς ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ το 2020, πώς θα στρατολογούσαμε σωματεία ώστε να τον ψηφίσουν και πώς θα ξεκινήσουμε μια άτυπη στρατολόγηση διαιτητών».

Ο Μπόγρης

Ο εν λόγω μάρτυρας περιγράφει και ένα ακόμη «στήσιμο», με θύμα τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργο Μπόγρη. Ο κ. Λιόλιος ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος από την απόδοση και τη συμπεριφορά του Γ. Μπόγρη και ο Μαυραγάνης μού ζήτησε να κάνω ό,τι μπορώ για να απαλλαγούμε από αυτόν.

Μίλησα με τον μάνατζερ του παίκτη και έγινε έξαλλος. Είπε ότι δεν είμαστε Α2, έχουμε επαγγελματικά συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες και ότι οι αποφάσεις στις καριέρες των παικτών είναι σοβαρές και δεν μπορεί να τις αλλάζει μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου. Το επόμενο πρωί πάω στο γραφείο του Μαυραγάνη, τον ενημερώνω και μου κουνάει το συμβόλαιο του Μπόγρη, τονίζοντάς μου ότι αν λάβει ένα συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, επιβάλλεται στον παίκτη πολύ υψηλό πρόστιμο. Στον επόμενο αγώνα, η Τσαρούχα έδωσε τεχνική ποινή χωρίς λόγο στον Μπόγρη.

Ο δεύτερος μάρτυρας είναι εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος έχει σφυρίξει και σε αγώνες Α1. Οπως κατέθεσε στις 9 Σεπτεμβρίου, είχε φιλική σχέση με τον Γ. Μαυραγάνη, ο οποίος «δύο χρόνια περίπου πριν από την εκλογή του κ. Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, μου ανέφερε το όνομα αυτού, λέγοντάς μου «παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ».

Η λίστα των ύποπτων αγώνων

Στη δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί ως ελεγχόμενοι για αλλοίωση αποτελέσματος οι εξής αγώνες:

1) 8/6/2016 Εθνικός-Προμηθέας 60-68, ημιτελικός πλέι οφ Α2

2) 17 /3/ 2018 Φάρος Λάρισας-Αρης 81-76, Α1

3) 10/4/18 Τρίκαλα-Πανιώνιος 76-81, Α1

4) 22/5 18 Ιωνικός-Ηλυσιακός 55-52, Α’ ΕΣΚΑ, τελικός ανόδου

5) 15/12/18 Διαγόρας Δρυοπιδέων-Ιωνικός 78-89, Α2

6) 19/1/19 Προμηθέας-Κολοσσός 101-95, Α2

7) 20/1/19 Αιγάλεω-Ιωνικός 73-71, Γ’ Εθνική

8) 9/2/19 Καστοριά-Ιωνικός 65-73, Α2

9) 17/2/19 Αταλάντη-ΟΦΗ 70-63, Γ’ Εθνική

10) 17/3/19 Μεγαρίδα-Αιγάλεω 100-96, Γ’ Εθνική

11) 5/5/19 Χίος-ΟΦΗ 75-83, Γ’ Εθνική

12) 5/10/19 Προμηθέας-Ιωνικός 87-80, Α1

13) 12/10/19 Ιωνικός-ΠΑΟΚ 83-66, Α1

14) 7/12/19 Προμηθέας-Λαύριο 77-66, Α2

15) 21/12/19 Ιωνικός-Πανιώνιος 108-74, Α1

16) 19/1/20 Ιωνικός-Μαρούσι 81-86, Β’ Εθνική

17) 1/2/20 Λαύριο-Περιστέρι 75-61, Α2

18) 2/8/20 Προμηθέας-ΠΑΟΚ (εφήβων) 89-51, Πανελλήνιο Εφήβων

19) 9/8/20 Ηράκλειο-Προμηθέας 64-99 (εφήβων), Πανελλήνιο Εφήβων

20) 27/12/20 ΠΑΟΚ-Ιωνικός 86-84, Α1

21) 4/4/21 Περιστέρι-Προμηθέας 70-73, Α1

22) 14/4/21 Προμηθέας-ΑΕΚ 80-78, Α1

23) 30/4/21 Ούνιξ Καζάν-Μονακό 83-86, τελικός Eurocup

24) 5/9/21 Ακαδημία ΔΕΚΑ-Προμηθέας (εφήβων) 60-61, Πανελλήνιο Εφήβων

25) 9/10/21 Ιωνικός-Αρης 93-83, Α1

26) 21/10/21 Αιγάλεω-Πανιώνιος 90-88, Β’ Εθνική

27) 6/11/21 Λαύριο-Ιωνικός 59-61, Α1

28) 4/12/21 ΠΑΟ-Δούκας , U-18 rising stars, 71-60

29) 22/1/22 Ολυμπιακός-Προμηθέας, U-18 rising stars, 60-48

30) 6/2/22 ΠΑΟ-Προμηθέας, U-18 rising stars, 82-74

31) 13/2/22 Διαγόρας Ρόδου-Αίολος Αγυιάς 77-66, Γ’ Εθνική

32) 8/4/23 Καρδίτσα-Ιωνικός 85-83, Α1

33) 10/4/23 Προμηθέας 2014-Καλαμάτα 87-59, Γ’ Εθνική

34) 30/4/2023 Δίων Κυπαρισσίας-Προμηθέας 2014 69-57, Γ’ Εθνική

35) 26/10/24 Ηλυσιακός-Προμηθέας 2014 122-121, Β’ Εθνική

36) 16/11/24 Προμηθέας-ΑΕΚ 84-76, Α1

37) 17/2/25 Απόλλων Πάτρας-Προμηθέας 2014 77-66, Β’ Εθνική

38) 8/3/25 Προμηθέας-ΠΑΟΚ 87-76, Α1

39) 22/3/25 Προμηθέας 2014-Αίολος Αγυιάς 86-68, Β’ Εθνική

40) 23/3/25 Αθηναϊκός-ΠΑΟ 98-85, Α1 Γυναικών τελικός

41) 23/3/25 Κολοσσός-ΠΑΟΚ 84-83, Α1

42) 10/5/25 Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας -Λύκειο Αποστόλου Παύλου 80-46, ημιτελικός σχολικού πρωταθλήματος αγοριών

43) 11/5/25 Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας-Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 69-57, τελικός σχολικού πρωταθλήματος αγοριών

44) 14/5/25 Δάφνη Δαφνίου-Ελευσίνα 103-102, Β’ Εθνική

45) 20/10/25 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας 77-78, Elite League

46) 20/1/26 Ιόνιος Κέρκυρας-Προμηθέας Πατρών Β 60-80, Β’ Εθνική

47) 24/1/26 Προμηθέας-Αρης 97-103, Α1

48) 21/2/26 Λαύριο-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-65, Elite League

49) 25/3/26 Προμηθέας 2014-Εσπερος 94-69, Β’ Εθνική

50) 27/3/26 Αναγέννηση Πατρών-Ελληνικό κολλέγιο Θεσσαλονίκης 64-60, ημιτελικός σχολικού πρωταθλήματος

51) 28/3/26 Αναγέννηση Πατρών-Υπατία 90-81, τελικός σχολικού πρωταθλήματος

52) 4/4/26 ΑΓΕΧ-Πανερυθραϊκός 95-84, Elite League