Γιολάντα Καλογεροπούλου: «Με τον Σταύρο είμαστε πολύ ωραία ομάδα»

Λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες», η Γιολάντα Καλογεροπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real Life της Realnews, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο και το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ηθοποιός περιέγραψε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη σχέση της με τον συνάδελφό της, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστική συντροφικότητα, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό.

«Είμαστε πολύ ωραία ομάδα και υπάρχει κατανόηση. Υπάρχει σεβασμός. Και πρώτη φορά στη ζωή μου έχω βρει έναν άνθρωπο που μπορώ να λειτουργήσω σαν πραγματική ομάδα και επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό είναι από μόνο του ευλογία, απλά το αγκαλιάζουμε και πηγαίνουμε με αυτό», ανέφερε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, περιγράφοντας τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά, η ηθοποιός εμφανίστηκε προς το παρόν αρνητική σε μια τέτοια προοπτική, διατηρώντας, ωστόσο, μια μικρή επιφύλαξη για το μέλλον.

«Όχι, όχι, με τίποτα! Βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.