Γιολάντα Καλογεροπούλου: «Με τον Σταύρο είμαστε πολύ ωραία ομάδα»

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου, λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες», παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real Life της Realnews μιλώντας για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο, την οποία χαρακτήρισε ευλογία και ουσιαστική ομάδα. Παράλληλα, η ηθοποιός εμφανίστηκε αρνητική στο ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, διατηρώντας ωστόσο μια μικρή επιφύλαξη για το μέλλον.

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Γιολάντα Καλογεροπούλου: «Για πρώτη φορά λειτουργώ σαν πραγματική ομάδα με έναν άνθρωπο»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες», η Γιολάντα Καλογεροπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real Life.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστική συντροφικότητα που βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό.
  • Όσον αφορά το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά, εμφανίστηκε προς το παρόν αρνητική, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, όχι, με τίποτα! Βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ».

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Λίγο πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες», η Γιολάντα Καλογεροπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real Life της Realnews, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο και το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ηθοποιός περιέγραψε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη σχέση της με τον συνάδελφό της, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστική συντροφικότητα, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό.

«Είμαστε πολύ ωραία ομάδα και υπάρχει κατανόηση. Υπάρχει σεβασμός. Και πρώτη φορά στη ζωή μου έχω βρει έναν άνθρωπο που μπορώ να λειτουργήσω σαν πραγματική ομάδα και επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό είναι από μόνο του ευλογία, απλά το αγκαλιάζουμε και πηγαίνουμε με αυτό», ανέφερε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, περιγράφοντας τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά, η ηθοποιός εμφανίστηκε προς το παρόν αρνητική σε μια τέτοια προοπτική, διατηρώντας, ωστόσο, μια μικρή επιφύλαξη για το μέλλον.

«Όχι, όχι, με τίποτα! Βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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