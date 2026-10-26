Στέφανος Κορκολής και Δημήτρης Μπάσης στη Μέδουσα

Αυτόν τον χειμώνα, η μουσική σκηνή «Μέδουσα» φιλοξενεί δύο σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής, τον Στέφανο Κορκολή και τον Δημήτρη Μπάση, σε μια συνεργασία που υπόσχεται μοναδικές μουσικές βραδιές.

Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Στέφανος Κορκολής και ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής.

Με οδηγό αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή ,αλλά και μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική τους δισκογραφία, οι δύο καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν μια παράσταση γεμάτη συναίσθημα, ένταση και αυθεντικότητα. Παράλληλα, θα παρουσιάσουν διαχρονικές συνθέσεις και ερμηνείες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, καθώς και ξεχωριστές μουσικές εκπλήξεις που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική.

Η συνεργασία τους, μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή. Θα επισφραγιστεί και δισκογραφικά, με την κυκλοφορία νέων τραγουδιών που θα φέρουν τη δημιουργική σφραγίδα του Στέφανου Κορκολή και τη μοναδική ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση, σηματοδοτώντας ένα νέο, ιδιαίτερα σημαντικό καλλιτεχνικό κεφάλαιο για τους δύο καλλιτέχνες.Πιο συγκεκριμένα, μέσα στον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί η ηχογράφηση του single-προπομπού του δίσκου, με τίτλο «Νύχτα, φέρε μου μια νύχτα», σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους της Ρεβέκκας Ρούσση.

Μαζί τους, η εξαιρετική ερμηνεύτρια και μουσικός Αντωνία Καούρη.

Η «Μέδουσα» γίνεται το σημείο συνάντησης δύο ξεχωριστών καλλιτεχνικών διαδρομών, σε μια παράσταση που τιμά τη διαχρονική αξία του ελληνικού τραγουδιού και υπόσχεται βραδιές γεμάτες συγκίνηση, ποιότητα και αληθινή ψυχαγωγία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Φωνή: Αντωνία Καούρη

Αντωνία Καούρη Πλήκτρα / Ακορντεόν: Τάσος Αθανασιάς

/ Τάσος Αθανασιάς Κλαρίνο: Μάνος Αχαλινωτόπουλος

Μάνος Αχαλινωτόπουλος Μπουζούκι: Κώστας Αναγνώστου

Κώστας Αναγνώστου Κιθάρα: Κωνσταντίνος Πυρένης

Κωνσταντίνος Πυρένης Μπάσο: Βίκτωρας Κουλουμπής

Βίκτωρας Κουλουμπής Ντραμς: Σταυρούλα Γιαμοπούλου

Σταυρούλα Γιαμοπούλου Πιάνο / Πλήκτρα: Σάββας Ρακιτζάκης

Εκτέλεση παραγωγής: LIFEWORKS PRODUCTIONS ,ON TOUR PRODUCTIONS

Διεύθυνση: Μακρή 2, Πλάκα, 11742 Αθήνα

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/stefanos-korkolis-dimitris-mpasis/

Κρατήσεις, πληροφορίες: 212 8107038 – https://medusathens.gr/