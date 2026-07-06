Ρεκόρ… δεκαετίας στην prime time – Η «μάχη» θα ξεκινήσει Οκτώβριο

Η αυλαία της prime time πέφτει και τα κανάλια, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη σεζόν, κάνουν σχέδια επί χάρτου για να ορίσουν το σημείο εκκίνησης για τη «μητέρα των μαχών».

Ακολουθώντας την ίδια τακτική με τα προηγούμενα χρόνια, το Mega, ο Alpha, ο ΑΝΤ1 και το Star βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για να καταλήξουν σε κοινή απόφαση για συντονισμένη επανεκκίνηση και, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν βιάζονται.

Η έναρξη για το νέο τηλεοπτικό «πρωτάθλημα» θα σφυρίξει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις έως τώρα συζητήσεις, η επικρατέστερη ημερομηνία στην οποία φέρονται να συμφωνούν τα τέσσερα κανάλια είναι η Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Αν προχωρήσει το σχέδιο αυτό και δεν υπάρξει ανατροπή, θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια που η prime time θα μείνει ανενεργή για όλο τον Σεπτέμβριο και το start θα πατηθεί τον επόμενο μήνα. Στόχος της καθυστερημένης σε σχέση με άλλες χρονιές εκκίνησης της prime time είναι η εξοικονόμηση κόστους και επεισοδίων, ενώ σχετίζεται και με τις προβλέψεις για την ετοιμότητα μετάδοσης των νέων παραγωγών.

Λόγω των πολύμηνων διαπραγματεύσεων για να ρίξουν το κόστος των σειρών, αρκετές από τις νέες παραγωγές μυθοπλασίας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα γυρίσματα. Ο σχεδιασμός των τεσσάρων καναλιών για πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά και ενδέχεται να επανεξεταστεί λόγω… ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου, που επενδύει φέτος και πάλι στη μυθοπλασία με τις δύο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου, θα χαράξει αυτόνομη στρατηγική και στην εκκίνηση του προγράμματος. Η ημερομηνία πρεμιέρας για τις «Μπλε ώρες» δεν έχει ακόμα κλειδώσει, αλλά το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Reallife