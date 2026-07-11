Υπόθεση Marfin: Επικοινώνησε με τις Αρχές και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία – Δηλώνει αθώα

Αυτοβούλως επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Marfin. Η ίδια δηλώνει αθώα και εκφράζει την επιθυμία της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και να δώσει τις δικές της απαντήσεις για τα γεγονότα.

Όπως ανέφερε η συνήγορός της Άννα Παπαρούσου -η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες για την υπόθεση- η 46χρονη, ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις και έσπευσε να δηλώσει «παρούσα» στη διαδικασία, ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου διαμένει εδώ και αρκετά χρόνια και να συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη.

«Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στην Αγγλία, αλλά επιθυμεί να εμφανιστεί κανονικά στις ελληνικές Αρχές», ανέφερε η δικηγόρος, σημειώνοντας ότι η εντολέας της «ούτε κρύβεται ούτε αποφεύγει τη Δικαιοσύνη».

Η Άννα Παπαρούσου διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για τη βάση της δικογραφίας, σημειώνοντας ότι, από όσα έχει μέχρι στιγμής μελετήσει, η υπόθεση φαίνεται να ξεκινά από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο στοιχείο εγείρει σημαντικά νομικά ζητήματα, καθώς, σύμφωνα με την ποινική δικονομία, κάθε μάρτυρας οφείλει να μπορεί να εξηγήσει από πού προέρχεται η γνώση του και να είναι παρών κατά την αποδεικτική διαδικασία.

Η ίδια υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει προσπάθεια ταυτοποίησης του αποστολέα του συγκεκριμένου e-mail, εκφράζοντας την απορία της για το πώς είναι δυνατόν να έχει στηριχθεί μία τόσο σοβαρή δικογραφία σε ένα ανώνυμο μήνυμα.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από τη δικαστική πρακτική, η κα Παπαρούσου απάντησε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει υποθέσεις που ξεκίνησαν από ανώνυμες πληροφορίες, τηλεφωνήματα ή επιστολές.

Επιφυλάξεις για τις μεθόδους ταυτοποίησης

Ωστόσο, επισήμανε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ισχυρό αποδεικτικό υλικό που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, ενώ σημείωσε πως στις περισσότερες υποθέσεις αυτού του είδους που έφτασαν στο ακροατήριο εκδόθηκαν απαλλακτικές αποφάσεις.

Αναφερόμενη στα στοιχεία που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, η δικηγόρος δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη μελέτη της δικογραφίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επεξεργασίας εικόνας και ταυτοποίησης, αναφέροντας ότι η υπεράσπιση θα ζητήσει επιστημονική υποστήριξη προκειμένου να εξετάσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία.

Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι αποτελούν ακόμη ένα πλήρως ώριμο και αδιαμφισβήτητο εργαλείο, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά κατά πόσο η διαδικασία ταυτοποίησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι κατά την επεξεργασία του αποδεικτικού υλικού θα αναδειχθούν κενά, τα οποία θα τεθούν υπόψη της ανακρίτριας.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες – Την Τρίτη οι απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας

Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010.

Οι δύο άνδρες, που οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από νέες έρευνες για την τραγωδία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Άνω Λιόσια, όπου διέμενε, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στην περιοχή των Πατησίων, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που χρησιμοποιούσε. Οι δύο κατηγορούμενοι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και βρίσκονταν για χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και συγγενικά πρόσωπα των συλληφθέντων για την αναζήτηση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δικογραφία.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων

Σε μία παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας φαίνεται πως κρύβεται το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης εμπρησμού στη Marfin, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία. Η έρευνα συνδεόταν με μια υπόθεση εκρηκτικών από το παρελθόν, στην οποία κεντρικό πρόσωπο ήταν ένας γνωστός αντιεξουσιαστής με βαρύ ποινικό μητρώο.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2020, η Αντιτρομοκρατική είχε πραγματοποιήσει έφοδο σε αποθήκη επί της οδού Αθανασίου Ζύμη στο Κουκάκι. Εκεί οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει ένα πλούσιο οπλοστάσιο, το οποίο περιελάμβανε εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές, χρονοδιακόπτες, καθώς και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων και σφαίρες για πολεμικά τυφέκια καλάσνικοφ.

Η αποθήκη είχε νοικιαστεί από τον γνωστό αντιεξουσιαστή, ο οποίος και συνελήφθη. Ωστόσο, το μεγάλο «λαβράκι» για τις αρχές κρυβόταν στο σπίτι του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακά αρχεία, η πραγματική αξία των οποίων αποκαλύφθηκε χρόνια αργότερα.

Μέσα στο κατασχεμένο υλικό βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να απεικόνιζαν τους τρεις σημερινούς κατηγορούμενους για την υπόθεση της Marfin, τόσο σε προσωπικές στιγμές όσο και σε δημόσιες εμφανίσεις. Το πολύτιμο αυτό αρχείο κρατήθηκε από τις διωκτικές αρχές και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ανοίγοντας τον δρόμο για τις τωρινές εξελίξεις.

Το ανώνυμο email και η χρήση AI

Ένα ανώνυμο email στις αρχές του 2025 ήταν η θρυαλλίδα που πυροδότησε τις ραγδαίες εξελίξεις και έδωσε νέα πνοή στις έρευνες για τη Marfin. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στην φονική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Αμέσως ξεκίνησε ένας μαραθώνιος, με τους αναλυτές να ξεσκονίζουν τη δικογραφία και να προχωρούν σε εξονυχιστική σύγκριση του παλιού οπτικού υλικού με το ψηφιακό αρχείο που είχε κατασχεθεί το 2020. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εντόπισα, χρησιμοποιώντας και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ατόμων που καταγράφονταν στο υλικό της επίθεσης και των προσώπων που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες και τα βίντεο από την υπόθεση των εκρηκτικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φέρεται να δόθηκε στον ρουχισμό, καθώς οι κουκουλοφόροι που εμφανίζονται στα βίντεο της επίθεσης στη Marfin φέρονται να φορούσαν ίδια ή παρόμοια ρούχα με εκείνα που διακρίνονταν στο κατασχεμένο ψηφιακό υλικό.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε συμπληρωματική δικογραφία και διαβιβάστηκαν στην αρμόδια ανακρίτρια. Εκείνη, αξιολογώντας το σύνολο των νέων ευρημάτων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις εμπλοκής των τριών προσώπων και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.