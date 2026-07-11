Τρόμος στο Βερολίνο: Κράτησε όμηρο ταμία σούπερ μάρκετ για 11 ώρες – Ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον δράστη

Η ομηρεία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος άνδρας κρατούσε μια ταμία για πάνω από έντεκα ώρες, έληξε αίσια το πρωί του Σαββάτου. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα Rewe στο Μαρίενφελντε, ακινητοποιώντας τον δράστη και απελευθερώνοντας τη γυναίκα.

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Διεθνή Νέα

Βερολίνο ομηρία σούπερ μάρκετ
Πηγή: Bild
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε η ομηρεία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.
  • Η ταμίας κρατήθηκε όμηρος για συνολικά 11 ώρες και 20 λεπτά, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έφοδο στο σούπερ μάρκετ και να συλλαμβάνει τον δράστη.
  • Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο πριν το κλείσιμο του καταστήματος, όταν ο δράστης «έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι» και κράτησε την ταμία όμηρο.

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Αίσιο τέλος είχε η ομηρεία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όταν ένοπλος άνδρας κράτησε ως όμηρο μια ταμία για πάνω από έντεκα ώρες.

Θρίλερ στο Βερολίνο: Ένοπλος κρατά όμηρο γυναίκα μέσα σε σούπερ μάρκετ

Ο εφιάλτης έληξε το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Ομηρία 11 ωρών

Η ταμίας κρατήθηκε όμηρος για συνολικά 11 ώρες και 20 λεπτά. Στις 9:20 π.μ. τοπική ώρα του Σαββάτου, όλα εξελίχθηκαν ταχύτατα, καθώς η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Rewe, στην περιοχή Μαρίενφελντε του Βερολίνου, βάζοντας τέλος στην ομηρεία που είχε ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής.


Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και η γυναίκα απελευθερώθηκε, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, οι δυο τους δεν γνωρίζονταν προηγουμένως.

Μόλις η ειδική μονάδα της αστυνομίας εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ επί της οδού Hildburghausener, οι επίλεκτοι αστυνομικοί επιτέθηκαν αμέσως στον δράστη.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο άνδρας εξουδετερώθηκε με τη χρήση όπλου taser και οδηγήθηκε έξω από το κατάστημα με χειροπέδες.

Tην ίδια στιγμή, αρκετοί αστυνομικοί περικύκλωσαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τόσο το θύμα όσο και ο δράστης τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο να γίνει αμέσως γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

«Έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι»

Το περιστατικό ξεκίνησε την Παρασκευή, λίγο πριν από το κλείσιμο του καταστήματος στις 10 μ.μ., όταν ο άνδρας παρέμενε μέσα ως ο τελευταίος πελάτης.

Ο 22χρονος υπάλληλος Ελάιτζα Κ., ο οποίος εκτελούσε χρέη φύλακα στην είσοδο, ήταν αυτόπτης μάρτυρας της έναρξης του θρίλερ.

«Ο δράστης βρισκόταν στο ταμείο, αρνήθηκε να τοποθετήσει τα προϊόντα στον κυλιόμενο διάδρομο του ταμείου και στη συνέχεια έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι», δήλωσε στη Bild το πρωί του Σαββάτου.

«Ήταν σίγουρα ένα μεγάλο μαχαίρι», πρόσθεσε.

Ο Ελάιτζα Κ. κατάφερε να τραπεί σε φυγή και να σωθεί, όμως η συνάδελφός του έμεινε πίσω με τον δράστη.

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