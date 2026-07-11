Τρόμος στο Βερολίνο: Κράτησε όμηρο ταμία σούπερ μάρκετ για 11 ώρες – Ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον δράστη

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Αίσιο τέλος είχε η ομηρεία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όταν ένοπλος άνδρας κράτησε ως όμηρο μια ταμία για πάνω από έντεκα ώρες.

Ο εφιάλτης έληξε το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Ομηρία 11 ωρών

Η ταμίας κρατήθηκε όμηρος για συνολικά 11 ώρες και 20 λεπτά. Στις 9:20 π.μ. τοπική ώρα του Σαββάτου, όλα εξελίχθηκαν ταχύτατα, καθώς η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Rewe, στην περιοχή Μαρίενφελντε του Βερολίνου, βάζοντας τέλος στην ομηρεία που είχε ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής.

Berliner Polizei im Großeinsatz: Mit Messer! Mann hält Kassiererin bei Rewe als Geisel Berlin – Der letzte Kunde wollte keine Einkäufe. Er wollte eine Geisel! Ein mit einem Messer bewaffneter Mann brachte am Freitagabend, kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr, die Kassiererin des… pic.twitter.com/nZxw3ILNlD — Der Kollwitz (@UlfKollwitz) July 11, 2026



Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και η γυναίκα απελευθερώθηκε, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, οι δυο τους δεν γνωρίζονταν προηγουμένως.

Μόλις η ειδική μονάδα της αστυνομίας εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ επί της οδού Hildburghausener, οι επίλεκτοι αστυνομικοί επιτέθηκαν αμέσως στον δράστη.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο άνδρας εξουδετερώθηκε με τη χρήση όπλου taser και οδηγήθηκε έξω από το κατάστημα με χειροπέδες.

Tην ίδια στιγμή, αρκετοί αστυνομικοί περικύκλωσαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τόσο το θύμα όσο και ο δράστης τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο να γίνει αμέσως γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

«Έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι»

Το περιστατικό ξεκίνησε την Παρασκευή, λίγο πριν από το κλείσιμο του καταστήματος στις 10 μ.μ., όταν ο άνδρας παρέμενε μέσα ως ο τελευταίος πελάτης.

Ο 22χρονος υπάλληλος Ελάιτζα Κ., ο οποίος εκτελούσε χρέη φύλακα στην είσοδο, ήταν αυτόπτης μάρτυρας της έναρξης του θρίλερ.

«Ο δράστης βρισκόταν στο ταμείο, αρνήθηκε να τοποθετήσει τα προϊόντα στον κυλιόμενο διάδρομο του ταμείου και στη συνέχεια έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι», δήλωσε στη Bild το πρωί του Σαββάτου.

«Ήταν σίγουρα ένα μεγάλο μαχαίρι», πρόσθεσε.

Ο Ελάιτζα Κ. κατάφερε να τραπεί σε φυγή και να σωθεί, όμως η συνάδελφός του έμεινε πίσω με τον δράστη.