Δημοσκόπηση Alco: Άνοδος για ΝΔ και ΕΛΑΣ – Απώλειες για το ΠΑΣΟΚ

Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και απώλειες για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της Alco που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών.

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει άνοδο των ποσοστών του στο 24,6% (από 24% σε δημοσκόπηση της Alco στις 30 Ιουνίου.) ενώ παράλληλη ανοδική τροχιά ακολουθεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία αγγίζει το 15,3% (14,7% τον Ιούνιο). Στον αντίποδα, πτωτικές τάσεις παρουσιάζουν το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 9,7% από 10,4% στη μέτρηση του Ιουνίου, και βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9% (6,7% τον Ιούνιο) και έπονται Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4% (7,8%), ΚΚΕ με 6,2% (6,4%), Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% (3,1%), ΜεΡΑ 25 με 2,7% (2,3%), Φωνή Λογικής 2,5% (2,3%), Νίκη 1,4% (1,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες 0,5% (1%).

Στην ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντας για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά το 83% απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα

Απόλυτος «κυρίαρχος» των ανησυχιών των πολιτών παραμένει η ακρίβεια, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες τη χαρακτηρίζουν ως το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, η ακρίβεια συγκεντρώνει το 51% των απαντήσεων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το ζήτημα της διαφθοράς με 22%. Πιο χαμηλά στην ιεράρχηση των πολιτών βρίσκονται η λειτουργία των θεσμών (9%), η εγκληματικότητα (6%) και το μεταναστευτικό (4%). Στο τέλος της λίστας των προβλημάτων συναντάμε την παιδεία και το στεγαστικό, που καταγράφουν από 2% αντίστοιχα.