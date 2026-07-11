Δημοσκόπηση Alco: Άνοδος για ΝΔ και ΕΛΑΣ – Απώλειες για το ΠΑΣΟΚ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τελευταία δημοσκόπηση της Alco δείχνει κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία (24,6%) και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (15,3%), ενώ απώλειες καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, υποχωρώντας στο 9,7%.
  • Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,9%, ενώ το 83% των ερωτηθέντων απαντά καθόλου ή λίγο πιθανό να ψηφίσει κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
  • Απόλυτος «κυρίαρχος» των ανησυχιών των πολιτών παραμένει η ακρίβεια, συγκεντρώνοντας το 51% των απαντήσεων ως το νούμερο ένα πρόβλημα, με τη διαφθορά να ακολουθεί με 22%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και απώλειες για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της Alco που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών.

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει άνοδο των ποσοστών του στο 24,6% (από 24% σε δημοσκόπηση της Alco στις 30 Ιουνίου.) ενώ παράλληλη ανοδική τροχιά ακολουθεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία αγγίζει το 15,3% (14,7%  τον Ιούνιο). Στον αντίποδα, πτωτικές τάσεις παρουσιάζουν το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 9,7% από 10,4% στη μέτρηση του Ιουνίου, και βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9% (6,7% τον Ιούνιο) και έπονται Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4% (7,8%), ΚΚΕ με 6,2% (6,4%), Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% (3,1%), ΜεΡΑ 25 με 2,7% (2,3%), Φωνή Λογικής 2,5% (2,3%), Νίκη 1,4% (1,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες 0,5% (1%).

Στην ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντας για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά το 83% απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα

Απόλυτος «κυρίαρχος» των ανησυχιών των πολιτών παραμένει η ακρίβεια, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες τη χαρακτηρίζουν ως το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, η ακρίβεια συγκεντρώνει το 51% των απαντήσεων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το ζήτημα της διαφθοράς με 22%. Πιο χαμηλά στην ιεράρχηση των πολιτών βρίσκονται η λειτουργία των θεσμών (9%), η εγκληματικότητα (6%) και το μεταναστευτικό (4%). Στο τέλος της λίστας των προβλημάτων συναντάμε την παιδεία και το στεγαστικό, που καταγράφουν από 2% αντίστοιχα.

 

 

 

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