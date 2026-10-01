Επιτροπή Δεοντολογίας: Αφαίρεση 3 βαθμών στον Βόλο και πρόστιμο για την υπόθεση Σούντγκρεν – Μπέος: «Άδικη απόφαση»

Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε στον Βόλο ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Η υπόθεση αφορά παιχνίδι του Βόλου με τον Πανσερραϊκό πριν από δύο χρόνια και συνδέεται με όσα είχε καταγγείλει δημόσια ο πρώην ποδοσφαιριστής των Θεσσαλών, Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Αχιλλέας Μπέος: «Άδικη απόφαση»

«Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη.

Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Έτσι ξαφνικά, λοιπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δήθεν παράπτωμα, που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν… δύο χρόνια!

Δεν ανησυχώ, ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι Δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επ’ ουδενί, ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη».