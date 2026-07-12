Ιωάννινα: Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Δελβινάκι – Επιχειρούν και 3 ελικόπτερα

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Κοινωνία

ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) σε αγροταδασικη έκταση στο Δελβινάκι Ιωαννίνων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν και 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή, που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση οχημάτων .

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

 

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