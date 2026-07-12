Ιωάννινα: Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Δελβινάκι – Επιχειρούν και 3 ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) σε αγροταδασικη έκταση στο Δελβινάκι Ιωαννίνων.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν και 3 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή, που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση οχημάτων .
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Δελβινακίου Ηπείρου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2026