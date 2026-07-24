Ελένη Πέτα: Η δημόσια αντιπαράθεση με την Νάνσυ Παραδεισανού – «Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα;»

Η Ελένη Πέτα και η Νάνσυ Παραδεισανού είχαν μια δημόσια αντιπαράθεση στο Instagram, με αφορμή τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου στον Τάσο Ιορδανίδη σε συνέντευξη.

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Νάνσυ Παραδεισανού Ελένη Πέτα
Φωτογραφίες: Instagram/nancyparadeisanou-eleni_peta
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία δημόσια αντιπαράθεση είχαν η Ελένη Πέτα και η Νάνσυ Παραδεισανού, κάτω από ανάρτηση της δεύτερης στο Instagram.
  • Η διαφωνία τους αφορούσε τις ερωτήσεις που έκανε η δημοσιογράφος στον Τάσο Ιορδανίδη, στη διάρκεια συνέντευξης.
  • Η Ελένη Πέτα σχολίασε πως «Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή! Τόσο προσβλητικό για έναν τόσο χαρισματικό ηθοποιό!!», με τη Νάνσυ Παραδεισανού να απαντά πως «Εάν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθερη ν’ αποχωρήσετε».

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Μία δημόσια αντιπαράθεση είχαν η Ελένη Πέτα και η Νάνσυ Παραδεισανού, κάτω από ανάρτηση της δεύτερης στο Instagram. Η διαφωνία τους αφορούσε τις ερωτήσεις που έκανε η δημοσιογράφος στον Τάσο Ιορδανίδη, στη διάρκεια συνέντευξης που της είχε δώσει.

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Συγκεκριμένα, η Νάνσυ Παραδεισανού είχε δημοσιεύσει διάφορα στιγμιότυπα από τη συνέντευξη στο Instagram, με την μορφή των αναρτήσεων. Κάτω από ένα από τα post της, η Ελένη Πέτα έγραψε: «Ευγενέστατος ο άνθρωπος!! Θα είχα φύγει με τόση επιμονή! Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές παιδιά; Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή! Τόσο προσβλητικό για έναν τόσο χαρισματικό ηθοποιό!!». 

Η δημοσιογράφος βλέποντας το σχόλιο της τραγουδίστριας θέλησε να απαντήσει, αναφέροντας: «Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή ν’ ασχολείστε μαζί μου. Εάν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθερη ν’ αποχωρήσετε. Για να με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι, κάτι θα ξέρουν που εσείς αγνοείτε. Φιλιά, καλό καλοκαίρι». 

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Η δημόσια διαφωνία των δύο γυναικών συνεχίστηκε στα σχόλια της ανάρτησης:

Ελένη Πέτα: «Αγαπητή Νάνση ποτέ δεν ασχολήθηκα μαζί σας! Συμπτωματικά είδα το βίντεο με τον αξιόλογο συνομιλητή σας και σαν ελεύθερος πολίτης σχολίασα κάτι που με έκανε έξω φρενών! Εσείς λοιπόν που δημοσιογραφείτε τόοοσα χρόνια δεν καταλάβατε πόσο προσβλητική υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη; Αυτό λοιπόν είναι για μένα το τρομακτικό! Εσείς συνεχίστε το έργο σας δεν σας εμποδίζει κανείς! Και προς θεού σε καμία περίπτωση η γνώμη μιας τυχάρπαστης τραγουδίστριας!! Καλό καλοκαίρι!». 

Νάνσυ Παραδεισανού: «Άμα ξεκινάμε για ελευθερίες πολιτών κλπ, τελείωσαν τα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε ν’ αρέσουμε σε όλους, το ξέρετε κι εσείς. Καλή καρδιά και ήρεμο καλοκαίρι θα ευχηθώ, σίγουρα δεν είμαι εγώ το πρόβλημα σας». 

Ελένη Πέτα: «Είμαι σίγουρη, πως καταλάβατε πολύ καλά πού ξεφύγατε..! Αφού κάνετε 23 χρόνια αυτή τη δουλειά! Καλό καλοκαίρι λοιπόν με έμπνευση και πάνω απο όλα υγεία!». 

Νάνσυ Παραδεισανού: «Καλά που δεν ασχοληθήκατε μαζί μου που και ν’ ασχολιόσασταν. Όσο κι αν θίγει τον εγωισμό σας, δεν έχω κάνει κανένα λάθος και αν είχα κάνει, θα το είχα αφαιρέσει στο μοντάζ».

Ελένη Πέτα: «Αχ Νάνσυ μου είδες που άλλα λέω άλλα καταλαβαίνεις; Είπα πως δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με σένα δεν σε ακολουθώ, απλά μου ήρθε η συνέντευξη! Σαφώς και τώρα ασχολήθηκα και πολύ κακώς εννοείται! Εν αντιθέσει με σένα δεν έχω τέτοια θέματα εγωισμού! Παραδέχομαι το λάθος μου!».

Ελένη Πέτα Νάνσυ Παραδεισανού

Ελένη Πέτα Νάνσυ Παραδεισανού

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