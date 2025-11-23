Δήμος Αναστασιάδης: Η αποκάλυψη για τον ερχομό του δεύτερου γιου του – «Άσ’ το, χαμός…»

Ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Τάσου Ριζόπουλου στο Κοσμοράδιο 95,1 και αναφέρθηκε τόσο στις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσο και στη χαρά για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Τζένη Θεωνά. Ο τραγουδιστής περιέγραψε πώς η δημόσια έκθεση τον δυσκολεύει και πώς η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε στην καριέρα του, ενώ μίλησε ανοιχτά για τη δυσλεξία, τη διάσπαση προσοχής και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Παράλληλα, αποκάλυψε τα απρόοπτα που συνέβησαν τη μέρα της απονομής του χρυσού του δίσκου, η οποία συνέπεσε με τη γέννηση του δεύτερου γιου του.

Ο τραγουδιστής εξήγησε πόσο δύσκολα διαχειρίζεται τη δημόσια έκθεση, λέγοντας: «Φοβάμαι πάρα πολύ την έκθεση. Τη δουλειά αυτή δεν την έκανα για να γίνω διάσημος και πλούσιος… Άρα για εμένα το να εκτεθώ μου ήταν φοβερά δύσκολο». Όπως είπε, η πορεία του στο τραγούδι ξεκίνησε αποκλειστικά από την αγάπη του για τη μουσική, κάτι που τον βοήθησε να ξεπεράσει δισταγμούς και φόβους.

Στη συνέχεια στάθηκε στις μαθησιακές δυσκολίες που τον ακολουθούν από παιδί, περιγράφοντας πόσο απαιτητική είναι για εκείνον η ανάγνωση. «Έχω μια δυσκολία στην ανάγνωση. Με πάρα πολύ κόπο αποστηθίζω και θυμάμαι τα τραγούδια… Διαβάζω αρκετά και προσπαθώ πολύ να το καλυτερέψω όλο αυτό. Χρειάζεται για εμένα διπλή και τριπλή δουλειά» ανέφερε. Μιλώντας για τη διάσπαση προσοχής, υπογράμμισε πως «Σκέφτομαι πολλά πράγματα… Μου είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ, να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ούτε καν δύο», σημειώνοντας με χιούμορ ότι πράγματα εύκολα για άλλους μοιάζουν για εκείνον «βουνό».

Η κουβέντα πήγε και στον ερχομό του δεύτερου γιου του, μια περίοδο που συνέπεσε με την απονομή του χρυσού του δίσκου και γέμισε την καθημερινότητά του με ένταση και απρόοπτα. «Έγινε την ίδια στιγμή… Ήταν αρκετά δύσκολο για εμένα, λόγω του ότι κοιμόμουν στο νοσοκομείο με την Τζένη» τόνισε, περιγράφοντας τις στιγμές εκείνων των ημερών. Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα όταν χρειάστηκε να φύγει από το νοσοκομείο για να ετοιμαστεί: «Έχω φύγει από το νοσοκομείο στο σπίτι με τη μηχανή για να ετοιμαστώ… Κατεβαίνουμε, ρίχνει βροχή του ελέους και πάμε να ξεκινήσουμε αλλά είχε μείνει το αυτοκίνητο από μπαταρία». Η λύση τελικά ήταν να πάνε με ταξί και να επιστρέψουν στοιβαγμένοι στο μικρό αυτοκίνητο φίλου του.

Η αγωνία του μεγάλωσε επειδή ο μικρός τους γιος είχε ίκτερο, με τον τραγουδιστή να λέει: «Άσ’ το, χαμός…». Παρά τις δυσκολίες, η μέρα έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του, καθώς συνδύασε την επαγγελματική του επιτυχία με μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του.