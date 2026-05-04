Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Αύριο η ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Στην Αθήνα έφθασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί, κατ’ έθιμον, στις 18.00 σήμερα την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών όπου θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Ακολούθως, στις 19.00, στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Αύριο, είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, θα απευθυνθεί, στις 13.00, σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον Προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17.30, ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».

Στις 8 Μαΐου, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Εκεί θα τελέσει Τρισάγιο, θα απευθύνει λόγο προς μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα ευλογήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, παρουσία και του προέδρου της Εταιρείας Γεωργίου Μπαμπινιώτη.

Την ίδια ημέρα, το απόγευμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο, με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού μετά δάφνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία, παρουσία προσωπικοτήτων και με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, ενώ θα ολοκληρωθεί με εντυπωσιακό drone show αφιερωμένο στις πανανθρώπινες αξίες που υπηρετεί ο Οργανισμός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Έρευνα της ΕΚΤ: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φοβούνται για νέο φαινόμενο πληθωριστικής έξαρσης

Καφές: Γιατί δεν μειώνεται η τιμή παρά τη διεθνή πτώση

Πώς ο καφές αναδιαμορφώνει τη σύνδεση εντέρου και εγκεφάλου

Eπιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει τι προκαλεί τα «φαντάσματα»
περισσότερα
20:26 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τραμπ: Απειλεί ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν παρέμβει στην επιχείρηση «Project Freedom»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, το απόγευμα της Δευτέρας, ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γη...
19:52 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ξυλοδαρμός 17χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ήξερε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μια μπουνιά από πίσω, θα αντιδράσεις» λέει η μητέρα του δράστη

Τη δική της εικόνα για το πώς έγινε ο ξυλοδαρμός του 17χρονου, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυ...
19:31 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παράταση για επιπλέον τρεις μήνες για την Πάτμο

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών...
19:19 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Συρμός του Ηλεκτρικού βγήκε εκτός αποβάθρας στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Νέα περιστατικά απόσυρσης συρμών στις τρεις γραμμές του Μετρό λόγω τεχνικών βλαβών, προκαλώντα...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή