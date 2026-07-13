Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 29χρονο μοτοσικλετιστή – Αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βαν

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Ένας 29χρονος άνδρας από το Πακιστάν είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (13/7) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στα Χανιά.

Ο 29χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με ένα βαν, στη γέφυρα Μπαμπαλή, στην περιοχή του Αποκόρωνα, κοντά στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, όπως μεταδίδει η Νέα Κρήτη, ο 29χρονος κινείτο με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, όταν, για λόγους που εξετάζονται, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε μετωπική σύγκρουση με το βαν που οδηγούσε ένας 44χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με τον αναβάτη της μοτοσικλέτας να διακομίζεται στο Κέντρο Υγείας Βάμου, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο δυσκολεύτηκαν αρχικά να ταυτοποιήσουν τον νεκρό, αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση των στοιχείων του.

Ο 44χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για το θανατηφόρο τροχαίο. Ωστόσο, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης δεν προέκυψε υπαιτιότητά του για τη σύγκρουση.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνά η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο του τροχαίου.