Γουάι Τσινγκ Χο: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η εμβληματική «Madame Gao» της Marvel

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Γουάι Τσινγκ Χο, της ηθοποιού που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους των κόμικς για τον καθηλωτικό ρόλο της «Madame Gao» στις τηλεοπτικές σειρές της Marvel.

Η γεννημένη στο Χονγκ Κονγκ σταρ, με τη μακρά και πολυσχιδή πορεία στο Χόλιγουντ, το θέατρο αλλά και το voice acting, έφυγε από τη ζωή έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η επιβεβαίωση του θανάτου

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, η Χο απεβίωσε στις 10 Ιουλίου 2026 από εγκεφαλικό επεισόδιο, με τον εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση.

Wai Ching Ho, the actress best known for playing Madame Gao in Marvel’s “Daredevil,” “Iron Fist,” and “The Defenders,” has died at the age of 82. Wai Ching Ho’s death was confirmed by former co-stars Peter Shinkoda and Judy Lei. A cause of death was not immediately announced.… pic.twitter.com/AhRSPYZcmD — Complex (@Complex) July 12, 2026



Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η οικογένεια της ηθοποιού ανέφερε πως «είναι βαθιά ευγνώμων για την απίστευτη έκρηξη αγάπης και υποστήριξης, καθώς και για τα πολλά όμορφα μηνύματα και τις αναμνήσεις που μοιράστηκαν οι άνθρωποι για την αγαπημένη μας Γουάι. Το να διαβάζουμε πόσα σήμαινε για τόσους πολλούς ανθρώπους μάς προσφέρει παρηγοριά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Από τη Marvel μέχρι το Grand Theft Auto

Η Γουάι Τσινγκ Χο έγινε ευρύτερα γνωστή ενσαρκώνοντας την αινιγματική «Madame Gao» στις επιτυχημένες σειρές της Marvel «Daredevil», «Iron Fist» και «The Defenders».

Wai Ching Ho has sadly passed away at the age of 82. She played Madame Gao in the #MCU. pic.twitter.com/3Ji1gBZIp2 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) July 12, 2026



Ωστόσο, η καριέρα της εκτεινόταν σε πολλά διαφορετικά είδη.

Είχε εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Awkwafina Is Nora From Queens» και το «Only Murders In The Building», ενώ δάνεισε τη φωνή της και στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Turning Red» της Pixar.

Rest in Peace Wai Ching Ho, she also voice Grandma Wu in Turning Red. pic.twitter.com/q5UEvuZgp6 — Jayden.R (@JaydenRios71461) July 12, 2026



Το ντεμπούτο της στον αμερικανικό κινηματογράφο έγινε το 1990 στην ταινία «Cadillac Man» δίπλα στον Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Έκτοτε, εμφανίστηκε σε πλήθος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, όπως οι ταινίες «The Sorcerer’s Apprentice», «Set It Up», «Hustlers», καθώς και στις σειρές «Law & Order» και «Flight Of The Conchords».

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην παράσταση «Endlings» της Σελίν Σονγκ, σκηνοθέτιδας της ταινίας «Past Lives», ενώ είχε χαρίσει τη φωνή της και στο θρυλικό βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto: San Andreas».

Το «αντίο» των συναδέλφων της

Συγκινητικά ήταν τα μηνύματα των συναδέλφων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι θέλησαν να την αποχαιρετήσουν με τρυφερά λόγια.

Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Daredevil», Πίτερ Σινκόντα, έγραψε στο Instagram: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Μαθήτευα κάθε λεπτό δίπλα σου όταν ήμασταν μαζί, εντός και εκτός πλατό. Γνωρίζω τι σημαίνει σοφία – κρεμόμουν από κάθε σου λέξη. Θα ανταμώσουμε ξανά, φίλη μου. Ήσουν υπέροχη».

View this post on Instagram A post shared by Peter Shinkoda (@thepetershinkoda)



Ο ηθοποιός Πέρι Γιουνγκ πρόσθεσε μεταξύ άλλων από την πλευρά του: «Είναι μια πολύ συναισθηματική στιγμή για όλους εμάς που γνωρίζαμε τη Γουάι Τσινγκ Χο. Έφυγε από τη ζωή ειρηνικά έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από δύο ημέρες».