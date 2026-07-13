Τουρκία: Ενημέρωσε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα (DSRB)

Η Τουρκία ενημέρωσε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα (DSRB) ως ιδρυτικό μέλος, μια εξέλιξη που ακολουθεί την αρχική εξέταση της συμμετοχής της. Η τράπεζα, με έδρα τον Καναδά, στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας συμμαχικών κρατών αντλώντας έως 100 δισεκατομμύρια στερλίνες σε φθηνή χρηματοδότηση, με την Αλβανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και την Ουκρανία να έχουν επίσης δεσμευθεί για την υποστήριξή της.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία Καναδάς DSRB
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τουρκία ενημέρωσε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα (DSRB) ως ιδρυτικό μέλος.
  • Σκοπός της DSRB είναι να ενισχύσει την άμυνα ομοϊδεατών συμμαχικών κρατών, ενώ μεταξύ των ιδρυτικών μελών περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Αλβανία, το Βέλγιο, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία και η Ουκρανία.
  • Η απουσία χωρών της G7 (πλην του Καναδά) ενδέχεται να περιορίσει τη χρηματοοικονομική δύναμη της τράπεζας, ωστόσο παραμένει ανοικτή σε συμμετοχή νέων μελών.

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Η Τουρκία πληροφόρησε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα (DSRB) ως ιδρυτικό μέλος, δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς τούρκος αξιωματούχος.

Πηγές στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσαν το σαββατοκύριακο ότι η Τουρκία εξακολουθεί να εξετάζει ενδεχόμενη συμμετοχή της αφού ο καναδός πρωθυουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι εννέα χώρες, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, έχουν δεσμευθεί για την τράπεζα, κάτι που πιστεύεται ότι θα δώσει ώθηση στην πολυμερή προσπάθεια για την ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού συμμαχικών χωρών.

«Η Τουρκία ενημέρωσε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην τράπεζα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Κάρνεϊ την περασμένη εβδομάδα, η Αλβανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία δεσμεύθηκαν όλες να υποστηρίξουν την τράπεζα, η οποία θα έχει την έδρα της στον Καναδά.

Στις χώρες αυτές δεν περιλαμβάνεται κάποια χώρα της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, πέραν του Καναδά, γεγονός που εν δυνάμει περιορίζει τη χρηματοοικονομική δύναμη πυρός της τράπεζας, σημειώνει το Reuters, αν και η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι θα παραμείνει ανοικτή σε συμμετοχή νέων μελών.

Σκοπός της τράπεζας είναι να ενισχύσει την άμυνα ομοϊδεατών συμμαχικών κρατών αντλώντας έως 100 δισεκατομμύρια στερλίνες (134 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε φτηνή χρηματοδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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