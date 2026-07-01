Ρόδος: Ο 44χρονος οδηγός πήγε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου του μετά το τροχαίο που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη

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Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 θα συζητηθεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου μία άλλη πτυχή του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρόδο με θύματα δύο γυναίκες, μάνα και κόρη. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, θα εκδικάσει όσα φέρεται να ακολούθησαν και δη τις καταγγελλόμενες ενέργειες που σχετίζονται με προσπάθεια αλλοίωσης ή εξαφάνισης κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Στο εδώλιο, σύμφωνα με τη dimokkratiki.gr, δεν θα κριθεί η ευθύνη για το τροχαίο, αλλά δύο επιμέρους δικογραφίες και συγκεκριμένα η απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, κατ’ εξακολούθηση και μέσω έμμεσης αυτουργίας και η απόπειρα παραβίασης φύλαξης αρχής, επίσης μέσω έμμεσης αυτουργίας

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις φέρονται να έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά την απολογία του 44χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ο ηλεκτρονικός καταγραφέας δεδομένων του αυτοκινήτου (event data recorder), ο οποίος περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για την ταχύτητα και τη συμπεριφορά του οχήματος πριν και κατά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 44χρονος φέρεται να γνώριζε ότι το όχημα φυλασσόταν σε εταιρεία οδικής βοήθειας, κατόπιν εντολής της Τροχαίας, προκειμένου να εξεταστεί από πραγματογνώμονα. Εκεί, όπως αναφέρεται, επιχείρησε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων να καθοδηγήσει εργαζόμενο της εταιρείας ώστε να αφαιρεθεί και να παραδοθεί ο καταγραφέας.

Η δικογραφία αναφέρει ότι οι οδηγίες ήταν αναλυτικές και επαναλαμβανόμενες, με στόχο «την απομάκρυνση ή καταστροφή αποδεικτικού υλικού».

Ο εργαζόμενος φέρεται να αρνήθηκε να συνεργαστεί, ενώ σε δεύτερη προσπάθεια προσέγγισης άλλου υπαλλήλου, μέσω τρίτου προσώπου, η ενέργεια δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ενημερώθηκαν η εταιρεία και οι αστυνομικές αρχές.

Τι λέει η υπεράσπιση

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται πλήρως τις κατηγορίες, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία στις κινήσεις του.

Υποστηρίζει ότι ουδέποτε είχε πρόθεση καταστροφής ή απόκρυψης του καταγραφέα, αλλά ότι ενήργησε για τη διασφάλισή του, λόγω ειδοποιήσεων που –όπως ισχυρίζεται– έλαβε από εφαρμογή του οχήματος για πιθανές βλάβες και κίνδυνο ανάφλεξης.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το αίτημα που διατυπώθηκε αφορούσε αποκλειστικά τη μετακίνηση του καταγραφέα εντός του χώρου φύλαξης, ώστε να προστατευτεί από ενδεχόμενη καταστροφή, και όχι την παράδοσή του στον ίδιο ή την αλλοίωσή του.

Επιπλέον, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι κατά τον χρόνο των γεγονότων δεν υπήρχε επίσημη έγγραφη απαγόρευση προσέγγισης του οχήματος, ενώ η κατάσχεση του υλικού, σύμφωνα με την υπεράσπιση, διατάχθηκε μεταγενέστερα.

Το χρονικό του φρικτού τροχαίου

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 17 Μαΐου στον δρόμο προς τη Λίνδο, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με θανατηφόρο αποτέλεσμα και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ η κύρια ανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται την ευθύνη για το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβίασε σηματοδότη ούτε ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και ότι η σύγκρουση προκλήθηκε αιφνίδια από το άλλο όχημα.

Στο επίκεντρο της νέας δίκης βρίσκεται ο ρόλος του ηλεκτρονικού καταγραφέα, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός για την αναπαράσταση των τελευταίων δευτερολέπτων πριν από τη σύγκρουση.