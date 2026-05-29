Παιανία: Στη ΜΕΘ 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Περισσότεροι από 80 ανήλικοι στα παιδιατρικά νοσοκομεία τον Μάιο

  • Στην Εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 12χρονος Ρομά που τραυματίστηκε στην Παιανία, καθώς αυτοκίνητο παρέσυρε το πατίνι που οδηγούσε.
  • Τον Μάιο περισσότεροι από 80 ανήλικοι, έως 16 ετών, εισήλθαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία λόγω τραυματισμών από πατίνια.
  • Το 80% των τραυματιών από πατίνια δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης και δεν φορούν κράνος, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να αναρωτιέται «πού είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο απαγόρευσης οδήγησης πατινιών από ανηλίκους και από τους ενήλικες;»

Στην Εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 12χρονος Ρομά που τραυματίστηκε το Σάββατο στην Παιανία, καθώς αυτοκίνητο παρέσυρε το πατίνι που οδηγούσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο ο ανήλικος οδηγούσε πατίνι χωρίς κράνος, με μεγάλη ταχύτητα, ενώ μιλούσε και στο κινητό περνώντας τα STOP στον δρόμο χωρίς έλεγχο. Σε μια διασταύρωση που παραβίασε το STOP παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και κατέληξε στη ΜΕΘ, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Περισσότεροι από 80 ανήλικοι στα παιδιατρικά νοσοκομεία τον Μάιο

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, «συνεχίζεται ο χαμός στα νοσοκομεία με τις προσελεύσεις των τραυματισμένων ανήλικων από πατίνια. Τον Μάιο περισσότερα από 80 ανήλικοι, έως 16 ετών, εισήλθαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Ταυτόχρονα στα γενικά νοσοκομεία έχουμε επίσης αυξημένη προσέλευση τραυματιών ενηλίκων από πατίνια».

Όπως τονίζεται, το 80% αυτών δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης και δεν φορούν κράνος. Ανήλικοι και ενήλικοι οδηγοί πατινιών τρέχουν  με μεγαλύτερες ταχύτητες από τις μηχανές, δεν φοράνε κράνος, δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης και γενικότερα καμία οδηγική συμπεριφορά.

Ο κ. Γιαννάκος αναρωτιέται «πού είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο απαγόρευσης οδήγησης πατινιών από ανηλίκους και από τους ενήλικες;» και επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει κανένας περιορισμός μετά μάλιστα το θόρυβο που ξέσπασε από τους σοβαρούς τραυματισμούς».

