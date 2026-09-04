Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Εύβοια – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικόπερίπου στις 12:00.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Λίγο μετά τη 1.10 το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.