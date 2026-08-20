Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στις Σέρρες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο στις Σέρρες.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα.
Στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο Σερρών. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026