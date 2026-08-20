Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στις Σέρρες

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Κοινωνία

Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο στις Σέρρες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα.

Στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

 

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