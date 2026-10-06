Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του σχήματος MED9 – Τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια, το Μεταναστευτικό και οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9 που πραγματοποιείται στο Σπλιτ της Κροατίας – παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, λίγες μέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της πολιτικής σεζόν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες (15-16 Οκτωβρίου), σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, εξαιτίας των εξελίξεων στο Ιράν, της αύξησης της πίεσης στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, και της αύξησης των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις Βρυξέλλες.

Οι εννέα ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται ακόμη να συζητήσουν για την θέση της Μεσογείου στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τη σημασία της διαφύλαξης των μεσογειακών πόρων.

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως προς την ανταγωνιστικότητα, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να τονίσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ε.Ε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαβάζουν την ανταγωνιστικότητα μέσα από τον πρίσμα των προσιτών τιμών για τους πολίτες, καθώς η ενίσχυσή της σημαίνει χαμηλότερες τιμές και καλύτερες και υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Αναμένεται, επίσης, να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.