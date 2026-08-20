Conference League: Για το βήμα πρόκρισης στη League Phase ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ημέρα Conference League για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στη League Phase της διοργάνωσης, κόντρα σε Μπραν και Χράντετς Κράλοβε, αντίστοιχα.

ΠΑΟΚ – Μπραν

Μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 20/8, 20:45) την Μπραν, με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του UEFA Conference League.

Χρονιά τεράστιων αλλαγών η φετινή για τον ΠΑΟΚ, με τα σκαμπανεβάσματα να είναι ήδη αρκετά. Η αποχώρηση του Ράζβαν Λουτσέσκου, σε συνδυασμό με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ διαφορετικό τοπίο σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Προς ώρας, ο Αλέσιο Λίσι και η «ασπρόμαυρη» οικογένεια δε φαίνονται ικανοί να διαχειριστούν την όλη κατάσταση. Ο αποκλεισμός από το Europa League στα… χέρια της Άντερλεχτ με δύο ήττες (0-1 στην Τούμπα και 3-2 στις Βρυξέλλες) και, κυρίως, η μεταγραφή του «Ντέλια» στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν κάνει την κατάσταση έκρυθμη.

Η πρόκριση επί της Μπραν συνιστά πια μονόδρομο για τον ΠΑΟΚ. Το ματς στην Τούμπα θα είναι και μια μορφή… δημοψηφίσματος για τον Ιβάν Σαββίδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων. Μέσα σε όλα αυτά, ο Λίσι καλείται να επιλέξει την ενδεκάδα μην υπολογίζοντας στον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά και στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητές. Δημήτρης Χατσίδης και Ανέστης Μύθου θα επωμιστούν μεγάλο φορτίο, ενώ ερωτηματικό συνιστά το αν ο Λίσι επιλέξει σύνθεση με τρία χαφ ή αν απλά βάλει τον Δημήτρη Πέλκα αντί του Κωνσταντέλια.

Στην Μπραν τα βλέπουν αυτά και… τρίβουν τα χέρια τους. Οι Νορβηγοί ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία και σε φουλ ρυθμό. Η ομάδα του Εϊρίκ Χόρνελαντ απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού μέσα στην Κύπρο στην παράταση (0-1 και 2-4) ενώ την Κυριακή επικράτησε με 3-0 της Χαμ Καμ για τη 17η αγωνιστική της Eliteserien. Με 25 βαθμούς και επίδοση 8-1-8 (36-27 τέρματα), η Μπραν είναι στην έκτη θέση της κατάταξης, στο -16 από την πρωτοπόρο Μπόντο Γκλιμτ και στο -2 από την τέταρτη Μόλντε, που καταλαμβάνει ευρωπαϊκή θέση. Ο Χόρνελαντ έχει ένα σημαντικό πρόβλημα να επιλύσει, καθώς δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον. Ο 24χρονος Ισλανδός μεσοεπιθετικός αποβλήθηκε στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα και θα απουσιάσει, στερώντας από τον προπονητή του μια πολύτιμη λύση.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Μύθου.

ΜΠΡΑΝ (Εϊρίκ Χόρνελαντ): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρουβ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Ε. Γκούντμουντσον, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Κάστρο, Χάνσεν.

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε

Έπειτα από δύο πετυχημένες «αποστολές» στις προηγούμενες προκριματικές σειρές του Conference League (Β’ και Γ’ γύρο) απέναντι σε Πάκσι και ΤΣΚΑ 1948, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το τελικό «εμπόδιο» στο δρόμο προς τη League Phase της εφετινής διοργάνωσης κι αναζητάει μία νίκη απόψε (20/9, 21:30) στο ΟΑΚΑ απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε, που θα ανοίξει το δρόμο για το «κυρίως πιάτο» του τρίτου τη τάξει ευρωπαϊκού Κυπέλλου της UEFA.

Χωρίς άλλα προβλήματα πέρα απ’ τον ανέτοιμο Ντάβιντε Καλάμπρια (είναι πιθανό να προλάβει τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας) και τους «λαβωμένους» Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλο Παντελίδη, οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη φορά την έδρα τους και να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη League Phase, απέναντι σε έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο.

Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με την ΤΣΚΑ 1948 ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ξεκάθαρο πως θα επαναφέρει το 4-2-3-1 στον σχηματισμό του «τριφυλλιού», καθώς θα έχει διαθέσιμο πλέον στο δεξί άκρο της άμυνας τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που εξέτισε την ποινή του, ενώ είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και τον παρτενέρ του Ετιέν Καμαρά στον άξονα, δίνοντας φανέλα βασικού στον Άνταμ Τσέριν.

Από εκεί και πέρα, φαβορί για την κορυφή της επίθεσης είναι ο Σίριλ Ντέσερς, με τον Ανδρέα Τεττέη να διεκδικεί τη θέση, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία θα ξεκινήσει πάλι δεξιά, έχοντας τον Σαντίνο Αντίνο στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης. Στο «10» αναμένεται να πάρει θέση ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ την αμυντική τετράδα μπροστά απ’ τον Ινιάκι Πένια θα συμπληρώσουν οι Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, Στέφαν ντε Φράι και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ο Δανός τεχνικός αποφάσισε να κάνει μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβάνοντας τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, που επέστρεψε μετά από τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός για περίπου 3 μήνες, ενώ άφησε για τακτικούς λόγους εκτός απ’ την συγκεκριμένη σειρά αγώνων τον Ανάς Ζαρουρί.

Η πιθανή ενδεκάδα: Πένια, Τσάπρας, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Λιβάι Γκαρσία, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ντέσερς (Τεττέη).

Η αποστολή: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ραστόντερ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης.

Ο διαιτητής: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία), Βοηθοί διαιτητή: Αλεξί Οζέ, Ορελιέν Μπερτομιέ (Γαλλία), 4ος: Ερικ Βατεγιέ (Γαλλία), VAR: Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία), AVAR: Χαμίντ Γκεναουί (Γαλλία)