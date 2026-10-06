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Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο εφετείο ο 68χρονος σπιτονοικοκύρης που είχε βάλει κάμερα σε διαμέρισμα 18χρονης

Ένας 68χρονος ιδιοκτήτης ακινήτου στη Θεσσαλονίκη κηρύχθηκε ένοχος και στο Εφετείο για την τοποθέτηση κάμερας σε διαμέρισμα 18χρονης ενοικιάστριας, καταδικαζόμενος σε 24 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Η νεαρή κοπέλα είχε εντοπίσει τη συσκευή τον Νοέμβριο του 2019, η οποία ήταν στραμμένη προς το κρεβάτι της, παρά τις διαβεβαιώσεις του ιδιοκτήτη ότι επρόκειτο για ανενεργό σύστημα συναγερμού

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κρυφή κάμερα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχος και στο Εφετείο κηρύχθηκε ένας 68χρονος ιδιοκτήτης ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε τοποθετήσει κάμερα σε διαμέρισμα που νοίκιαζε 18χρονη φοιτήτρια.
  • Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019, όταν η νεαρή κοπέλα εντόπισε μία συσκευή τοποθετημένη στο ταβάνι, με κατεύθυνση προς το κρεβάτι της.
  • Παρά τις διαβεβαιώσεις του ιδιοκτήτη ότι επρόκειτο για ανενεργό σύστημα συναγερμού, η φοιτήτρια προσέφυγε στις αρχές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κάμερα κατέγραφε την προσωπική της ζωή.

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Ένας 68χρονος που κατέγραφε με κάμερα 18χρονη σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη κηρύχθηκε ένοχος και στο Εφετείο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 μηνών, αλλά με τριετή αναστολή. Η νεαρή κοπέλα νοίκιαζε το ακίνητο του άντρα. Η  ποινή που επιβλήθηκε ήταν κατά δύο μήνες χαμηλότερη σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019, όταν η 18χρονη, τότε, φοιτήτρια προσέφυγε στην αστυνομία, καθώς είχε εντοπίσει στο διαμέρισμα μία λευκή συσκευή τοποθετημένη στο ταβάνι, με κατεύθυνση προς το κρεβάτι της.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, η φοιτήτρια είχε παρατηρήσει τη συσκευή από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής της στο διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης – ωστόσο – φαίνεται πως την είχε καθησυχάσει, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ανενεργό σύστημα συναγερμού. Όταν η νεαρή αντιλήφθηκε ότι η συσκευή έστρεφε προς το κρεβάτι της και αναβόσβηνε κατά διαστήματα, απευθύνθηκε σε συγγενικό της πρόσωπο που είχε γνώσεις σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές, με συνέπεια να προσφύγουν στις αρχές.

Καταθέτοντας στο Εφετείο, η καταγγέλλουσα εξέφρασε την πεποίθησή ότι η κάμερα κατέγραφε την προσωπική της ζωή, ενώ ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης την επισκεπτόταν σε ανύποπτο χρόνο και ζητούσε να μάθει πληροφορίες για την προσωπική της ζωή.

Από την πλευρά του, ο 68χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η συσκευή ήταν ανενεργή.

«Ανέφερα από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάμερα αλλά δεν είναι σε λειτουργία. Είπα στον μεσίτη να την σκεπάσει με πανί σε περίπτωση που ενοχλεί τον υποψήφιο μισθωτή», ανέφερε, ενώ για την καταγγέλλουσα σημείωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερη επαφή μαζί της, ούτε περιέργεια για το τί κάνει στη ζωή της.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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