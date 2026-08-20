Βρετανία: Συγκλονίζει ο 25χρονος τον οποίο η μητέρα του παρουσίαζε ως το πιο άρρωστο παιδί ενώ ήταν υγιέστατος

Μια από τις πιο αδιανόητες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης και ιατρικής εξαπάτησης στη Βρετανία έρχεται ξανά στο φως, καθώς ο 25χρονος σήμερα Μάθιου, «σπάει» τη σιωπή του, μέσω συνέντευξής του, στο Channel 4 Love You To Death.

Από την ηλικία των τεσσάρων ετών, η μητέρα του, Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον, τον ανάγκασε να ζει καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, υποβάλλοντάς τον σε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις και επινοώντας σοβαρές παθήσεις, όπως κυστική ίνωση, εγκεφαλική παράλυση και διαβήτη, με μοναδικό στόχο τη δημοσιότητα και το οικονομικό όφελος.

Περιγράφοντας το βαρύ σωματικό τίμημα των αδικαιολόγητων ιατρικών πράξεων, ο Μάθιου στάθηκε στα ανεξίτηλα σημάδια που του άφησαν οι επεμβάσεις: «Έπρεπε να κάνω χειρουργείο για να εφαρμοστεί αυτό και έχω ακόμα ουλές μέχρι σήμερα από αυτό, επειδή έπρεπε προφανώς να το αφαιρέσουν».

« Φοβόμουν για τη ζωή μου λόγω των πολλαπλών επεμβάσεων, στις οποίες υποβλήθηκα»

« Φοβόμουν για τη ζωή μου λόγω των πολλαπλών επεμβάσεων, στις οποίες υποβλήθηκα», αναφέρει, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Παράλληλα, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τους χειρισμούς των γιατρών, απορώντας πώς οδηγήθηκε επανειλημμένα στο χειρουργείο χωρίς πραγματικά ευρήματα.

«Πιστεύω ότι με τους ιατρικούς επαγγελματίες υπάρχει μεγάλη σύγχυση, ως προς το γιατί τα πράγματα δεν εντοπίστηκαν γρηγορότερα», δήλωσε, συμπληρώνοντας:

«Επειδή πέρασα από αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, για παράδειγμα, και χειρουργήθηκα χωρίς σαφείς ενδείξεις για την ανάγκη επέμβασης».

Αναλογιζόμενος την καθυστέρηση της διάγνωσης, στηλίτευσε τα χαμένα χρόνια, τονίζοντας πως η απάτη θα μπορούσε να είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. «Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για τον χρόνο, που χρειάστηκε μέχρι να αποκαλυφθεί τι συνέβαινε», ανέφερε, προσθέτοντας:

«Οι γιατροί δεν εντόπισαν την ιατρική απάτη»

«Καταλαβαίνω ότι ίσως η τεχνολογία δεν ήταν διαθέσιμη τότε, αλλά πιστεύω επίσης ότι θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί πολύ νωρίτερα από ό,τι έγινε».

Πέρα όμως από το ιατρικό σκέλος, ο Μάθιου αναφέρθηκε και στη συναισθηματική διάσταση της υπόθεσης, εξηγώντας τη δυσκολία να θέσει αυστηρά όρια στη σχέση με τη μητέρα του παρά τις κοινωνικές προσδοκίες:

«Και αναφέρει την αναθέρμανση των σχέσεών μας, αλλά αυτό γίνεται πολύ με τους δικούς μας όρους. Είναι μια δύσκολη απόφαση που πρέπει να υποστηρίζεις κάθε μέρα, και ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι «το αίμα νερό δε γίνεται». Όμως είμαι ο μόνος που μπορώ να πάρει αυτή την απόφαση και να την τηρεί καθημερινά».

Ένα σκληρό θέατρο απάτης με παράπλευρα θύματα

Για περισσότερα από έξι χρόνια, η Χέιντεν-Τζόνσον, παρουσίαζε τον γιο της ως «το πιο άρρωστο αγόρι της Βρετανίας». Στο πλαίσιο αυτής της χειραγώγησης, εξασφάλισε συναντήσεις με μέλη της βασιλικής οικογένειας και διασημότητες, ενώ απέσπασε περίπου £130.000 σε επιδόματα και δωρεές.

Παράλληλα, μετέτρεψε το σπίτι τους σε νοσοκομειακό θάλαμο, επιβαρύνοντας ανεπανόρθωτα και την ψυχική υγεία της κόρης της, Λόρα. Ο εφιάλτης τελείωσε το 2010, όταν το εκπαιδευτικό και ιατρικό προσωπικό υποψιάστηκε την απάτη και η αστυνομία, παγιδεύοντας μια συσκευή μέτρησης γλυκόζης, αποκάλυψε τη συστηματική παραποίηση των ιατρικών δεδομένων, οδηγώντας τη μητέρα στη φυλακή.

Τα σωματικά σημάδια και τα αμείλικτα ερωτήματα

Σήμερα, ο Μάθιου φέρει ακόμη τις ουκ ολίγες σωματικές ουλές από τις επεμβάσεις που υπέστη υπό γενική αναισθησία, όπως η τοποθέτηση σωλήνα σίτισης στο στομάχι.

Μιλώντας με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 Love You To Death, εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το σύστημα υγείας άργησε να εντοπίσει την κακοποίηση.

«Υποβλήθηκα σε τόσες χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς σαφείς ενδείξεις», επισημαίνει, αναρωτώμενος πώς η μητέρα του κατάφερε να παραπλανά τους γιατρούς για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η οριστική ρήξη και η επόμενη μέρα

Έχοντας κόψει κάθε δεσμό με τη μητέρα του, ο Μάθιου τονίζει ότι η Χέιντεν-Τζόνσον, δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη των πράξεών της, δηλώνοντας προκλητικά πως ήταν «ένοχη μόνο για το ότι έβαζε το παιδί της πάνω από όλα».

Ο ίδιος, εργαζόμενος πλέον στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση να απομακρυνθεί ήταν η μόνη ενδεδειγμένη. Η υπόθεσή τους παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της Προσποιητής Διαταραχής Επιβαλλόμενης σε Άλλον (FDIA), υπενθυμίζοντας τις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει η γονεϊκή χειραγώγηση.