«Δεν πρόκειται για sea smoke»: Πού οφείλεται η ομίχλη που «σκέπασε» τα νησιά των Κυκλάδων – Η εξήγηση Κολυδά

Η ομίχλη που κάλυψε τα νησιά των Κυκλάδων την Τετάρτη (19/8) προκάλεσε έκπληξη, με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά να εξηγεί ότι δεν πρόκειται για «sea smoke». Το φαινόμενο οφείλεται σε ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς, που σχηματίστηκε από πολύ υγρό και θερμότερο αέρα ο οποίος μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα, ψύχθηκε και έφθασε στο σημείο δρόσου.

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Πάρος - ομίχλη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ομίχλη που κάλυψε την Τετάρτη (19/8) τα νησιά των Κυκλάδων προκάλεσε έκπληξη, με αρκετούς να εξηγούν το φαινόμενο ως «sea smoke».
  • Ωστόσο, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, «δεν πρόκειται για sea smoke», καθώς αυτό απαιτεί ψυχρό αέρα πάνω από θερμότερη θάλασσα.
  • Αντιθέτως, η ομίχλη στις Κυκλάδες σχηματίστηκε από πολύ υγρό και θερμότερο αέρα που κινήθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την καρδιά του Αυγούστου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ομίχλη που κάλυψε την Τετάρτη (19/8) τα νησιά των Κυκλάδων προκάλεσε έκπληξη, ακόμη και ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες. Το θέαμα ωστόσο ήταν εντυπωσιακό.

Πάρος: Απόκοσμο σκηνικό με ομίχλη μέρα μεσημέρι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Το φαινόμενο εξηγήθηκε από αρκετές ως «sea smoke». Ωστόσο σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, «δεν πρόκειται για sea smoke».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «το sea smoke απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)».

Σε άλλη ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει «η εμφάνιση θαλάσσιας ομίχλης στις Κυκλάδες αποτελεί ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την καρδιά του Αυγούστου. Η θάλασσα στις περισσότερες Κυκλάδες διατηρούνταν σχετικά δροσερή, γύρω στους 23–24°C, ενώ τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ήταν ιδιαίτερα υγρά. Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία του αέρα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο δρόσου, ένδειξη σχεδόν κορεσμένης αέριας μάζας. Καθώς ο θερμός και υγρός αέρας κινήθηκε πάνω από τη δροσερότερη θαλάσσια επιφάνεια, ψύχθηκε ελαφρά και έφθασε στον κορεσμό, προκαλώντας συμπύκνωση και σχηματισμό ομίχλης μεταφοράς. Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό αλλά εντυπωσιακό μηχανισμό, που θυμίζει την παραδοσιακή «ανεδοσά» της Σαντορίνης.

Σημειώνεται ότι το enikos.gr δημοσίευσε χθες φωτογραφίες και βίντεο από την Πάρο που ήταν ένα από τα νησιά που το «σκέπασε» πέπλο ομίχλης.

Πάρος - ομίχλη

Δείτε βίντεο:

 

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